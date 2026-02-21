Πάτρα: Σύγκρουση προαστιακού με αυτοκίνητο – Χωρίς σοβαρά τραυματίες το ατύχημα

Τροχαίο περιστατικό με εμπλοκή αμαξοστοιχίας του Προαστιακού και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Πέντε Πηγαδίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η προστατευτική μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση ήταν κατεβασμένη, όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει και βρέθηκε μπροστά στις γραμμές. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα σε μικρή απόσταση και ενεργοποίησε άμεσα φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η αμαξοστοιχία δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και σημειώθηκε σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ χτυπήθηκε και μέρος της μηχανής του τρένου. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

