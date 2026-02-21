Πάνος Ρούτσι: «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια το παιδί μου ήταν μαζί μου – Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο και δεν με πήρε ποτέ»

Για την απώλεια του γιου του, Ντένι, και για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 μίλησε ο Πάνος Ρούτσι στον ALPHA.

«Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ. Ήταν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας… είχε έρθει να δει την κοπέλα του και δεν γύρισε ποτέ. Για μένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχουν γιορτές. Όχι μόνο για μένα, για άλλους μας γιατί μας διαλύσανε», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την απεργία πείνας για την εκταφή του παιδιού του, θυμήθηκε το τηλεφώνημα του γιου του πριν την τραγωδία. Όπως είπε τον κάλεσε για να του πει ότι το τρένο θα καθυστερήσει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. H ώρα πέρασε. Ο Πάνος Ρούτσι τηλεφωνούσε μάταια στον γιο του για να μάθει τι ώρα θα φτάσει στον σταθμό. «Αλλά ποτέ δεν με πήρε».

Θεωρώντας πως το κινητό του τηλέφωνο δεν είχε μπαταρία, αποφάσισε να πάει στον σταθμό. Όταν έφτασε εκεί είχαν ήδη φτάσει τα πρώτα λεωφορεία. Άνθρωποι έκλαιγαν και αγκαλιάζονταν. Ρώτησε «τι είχε γίνει;». «Δεν τα μάθατε; Είχατε κάποιον άνθρωπο μέσα;», του απάντησαν. «Εύχομαι να είναι ζωντανός», του είπαν και τον χτύπησαν στον ώμο.

