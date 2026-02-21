Πολύνεκρη τραγωδία στην Κρήτη: Δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών από βάρκες

Στους Καλούς Λιμένες αποβιβάστηκαν οι 20 διασωθέντες μετανάστες του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Παράλληλα στο λιμάνι μεταφέρθηκαν και οι 67 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε δεύτερη λέμβο στην ίδια θαλάσσια περιοχή και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μετά το τραγικό ναυάγιο.

Παράλληλα, και όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος και της Frontex συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες για τον εντοπισμό των 27 αγνοουμένων του ναυαγίου. Από το τραγικό ναυάγιο περισυνελέγησαν τρεις νεκροί.

Όσονα αφορά στους διασωθέντες του ναυαγίου, πρόκειται για 9 Αιγύπτιους εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι και για 11 υπηκόους Σουδάν στην ομάδα των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος.

Αναφορικά με τους 67 του δεύτερου περιστατικού, πρόκειται για 62 άτομα από το Μπαγκλαντές και 5 από το Σουδάν.

Μια τρίτη επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Γαύδο, όπου επίσης εντοπίστηκε μια τρίτη καραβιά παράτυπων μεταναστών μέσα σε λίγη ώρα…

Υπενθυμίζεται, όπως έγραψε το Cretalive, η πρώτη βάρκα με τους περίπου 50 μετανάστες είχε εντοπιστεί στη διάρκεια της νύχτας όταν παραπλέον εμπορικό πλοίο υπό σημαία Παναμά προσέγγισε για να τους περισυλλέξει. Όμως, φέρεται κατά τη διαδικασία της προσέγγισης η βάρκα να ανατράπηκε και οι μετανάστες να έπεσαν στο νερό.

Η μεταφορά των διασωθέντων στους Καλούς Λιμένες έγινε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες σε φουρτουνιασμένη θάλασσα και με κύματα που έφταναν το 1,2 μ. σ ύψος με τη συνδρομή λάντζας ιδιωτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ταυτοποίηση των διασωθέντων από τα δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία.

Νέα Αριστερά: «Να σταματήσει η κυβέρνηση να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες “αναμενόμενες” και “τυχαίες” τραγωδίες»

«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικου, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά. Η επανάληψή τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνει και καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες “αναμενόμενες” και “τυχαίες” τραγωδίες» και «να μην προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε “διακινητές”, επιλεγμένους στο σωρό».

«Η “εξαφάνιση” της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις. Ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.

