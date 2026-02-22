Η Αθήνα κορυφώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της σε Σύνταγμα, Ερμού και Κοτζιά – Τι ώρα είναι η μεγάλη παρέλαση

Στην κορύφωσή τους φτάνουν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα, με τη μεγάλη παρέλαση που έχει οργανώσει ο δήμος Αθηναίων, μετά από μια σειρά από πάρτι και δρώμενα, που εξελίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Την περασμένη Κυριακή το γιόρτασαν οι μικροί «κάτοικοι» της πόλης, με την αποκριάτικη πολύχρωμη γιορτή που είχε στηθεί στο Ζάππειο, με μουσική και χορό, με ξυλοπόδαρους και κινέζικο δράκο, με παιχνίδια και μπαλονοκατασκευές. Και όλες αυτές τις μέρες, η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου, μετέφεραν τον ρυθμό των ημερών στις γειτονιές της πόλης, σε πλατείες και πάρκα των Δημοτικών Κοινοτήτων, ενώ τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και οι Βιβλιοθήκες του δήμου διοργάνωσαν παιδικές αποκριάτικες δράσεις, εικαστικά προγράμματα και δημιουργικά εργαστήρια.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Ενώσεις αναβίωσαν έθιμα από πολλές γωνιές της Ελλάδας, τους Κορδελάτους της Νάξου, τον Γάμο του Φλάμπουρα των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακούς χορούς κ.α.

Και τώρα έφτασε η στιγμή για τη μεγαλύτερη γιορτή, την αποκριάτικη παρέλαση που καθιερώθηκε πλέον στην Αθήνα και ξεσηκώνει όλο το κέντρο της πόλης στους ρυθμούς του καρναβαλιού και σ’ ένα μεγάλο ξεφάντωμα, το οποίο συνδιοργανώνουν ο δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και στις 5 το απόγευμα έχει δοθεί το ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα. Την έναρξη της παρέλασης θα «ντύσει» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ τον ρυθμό στη διαδρομή θα δίνουν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η ελληνική ομάδα Cheerleaders. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

Η πομπή θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου και θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου στις 7 μ.μ. θα ξεδιπλωθεί το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Παραδοσιακό γλέντι την Καθαρά Δευτέρα

Φυσικά, ο δήμος Αθηναίων θα γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα και τα Κούλουμα στο διαχρονικό σημείο συνάντησης, τον Λόφο Φιλοπάππου. Από τις 11 το πρωί η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα υποδέχεται με τις μελωδίες της τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, που θα ανέβουν για να πετάξουν τον χαρταετό τους και θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.

Διαβάστε επίσης:

«Mε δάγκωσε στη μέση»: Τι λέει ο περιπατητής που συνάντησε δύο λύκους στο Τατόι (Videos)

Πτολεμαΐδα: 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας – Μάχη των γιατρών για να σώσουν τα δάχτυλά του

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή – Τι θα γίνει την Καθαρά Δευτέρα