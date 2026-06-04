Πάνω από 60 εκατ. ευρώ επενδύσεις μετατρέπουν το εργοστάσιο της Πάτρας σε πρότυπο της HEINEKEN

Ένα από τα πλέον σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εργοστάσια του ομίλου HEINEKEN στην Ευρώπη λειτουργεί στην Πάτρα, με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην παραγωγική αναβάθμιση, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Το εργοστάσιο της Πάτρας αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα ζυθοποιίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του διεθνούς ομίλου. Από τη μονάδα παράγονται μπύρες που διατίθενται στην ελληνική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού, ενώ εκεί πραγματοποιείται και η παραγωγή βύνης από ελληνικό κριθάρι μέσω του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας που εφαρμόζει η εταιρεία εδώ και 16 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις της Πάτρας, ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, υπογράμμισε ότι η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην περιοχή, στην παραγωγή, την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τους ανθρώπους της, επισημαίνοντας ότι η μονάδα αποτελεί κομβικό σημείο για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου φτάνει τα 3 εκατ. εκατόλιτρα ή 300 εκατ. λίτρα μπύρας ετησίως. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του εργοστασίου, Θανάσης Γιούλης, η μονάδα εκτείνεται σε 252 στρέμματα και διαθέτει υποδομές που της επιτρέπουν να παράγει περίπου 600 εκατ. φιάλες των 50cl ή 900 εκατ. κουτιά των 33cl κάθε χρόνο.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν πέντε πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας, δύο γραμμές εμφιάλωσης, μία γραμμή κουτιού και δύο γραμμές βαρελιών, ενώ η παραγωγική διαδικασία υποστηρίζεται από δύο γραμμές ζυθοποίησης, δύο γραμμές φιλτραρίσματος και 90 δεξαμενές αποθήκευσης μπύρας.

Στην Πάτρα παράγονται συνολικά 12 εμπορικά σήματα και 141 διαφορετικοί κωδικοί προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών brands της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αλλά και των μηλίτων που προστέθηκαν στην παραγωγική δραστηριότητα από το 2019.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μονάδας είναι ότι αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια της HEINEKEN στην Ευρώπη που διαθέτουν δικό τους βυνοποιείο. Το στοιχείο αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας ελληνικού κριθαριού, ενισχύοντας τη σύνδεση της βιομηχανικής παραγωγής με τον πρωτογενή τομέα.

Σημαντικό μέρος των επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας κατευθύνθηκε σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW για ιδιοκατανάλωση, η δημιουργία νέου συστήματος συλλογής διοξειδίου του άνθρακα, η επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη νέων γραμμών παραγωγής.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται το πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο βιομηχανικής κλίμακας στην Ελλάδα, δυναμικότητας 5,75 MW, το οποίο αναμένεται να καλύπτει έως και το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Από το 2015 έως σήμερα, η κατανάλωση νερού έχει μειωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 405 εκατ. λίτρων. Την ίδια στιγμή, η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου εξοικονομεί 3,5 εκατ. kWh κάθε χρόνο.

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μονάδας. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν περιοριστεί κατά 71% σε σχέση με το 2015, ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει το 79% έως το τέλος του 2026.

Οι επιδόσεις αυτές έχουν ήδη αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο. Το 2025 το εργοστάσιο της Πάτρας έλαβε πιστοποίηση Silver από τον όμιλο HEINEKEN, διάκριση που κατέχουν μόλις 12 εργοστάσια παγκοσμίως. Την ίδια χρονιά κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 52 εργοστάσια της HEINEKEN στην Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα και την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων.

Παράλληλα, συγκαταλέχθηκε μεταξύ των κορυφαίων εργοστασίων του ομίλου διεθνώς, ενώ συμπλήρωσε και 600 συνεχόμενες ημέρες λειτουργίας χωρίς εργατικό ατύχημα, επίδοση που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ασφάλειας της μονάδας.

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