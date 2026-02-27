Κόρινθος: Θρίλερ με το διπλό μαχαίρωμα – Τι δηλώνει γιατρός για τον νεκρό 17χρονο (Video)

Σε πραγματικό θρίλερ για τις διωκτικές αρχές μετατρέπεται το διπλό μαχαίρωμα που σημειώθηκε στο Λουτράκι, με έναν 17χρονο νεκρό και έναν 19χρονο τραυματία.

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή του Λουτρακίου, μετά τον θάνατο ενός 17χρονου και τον τραυματισμό ενός ακόμη 19χρονου από μαχαίρι. Ο τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα τροχαίου, ωστόσο οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Όσον αφορά στον 17χρονο που πέθανε, πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρισε στο σπίτι τραυματισμένος από μαχαίρι στον θώρακα χωρίς να αναφέρει τίποτα στους οικείους του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αδερφός του κατάλαβε ότι δεν ήταν καλά και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, δήλωσε στο Korinthostv.gr ότι ο 19χρονος, η ζωή του οποίου πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο, προσήλθε πρώτος, στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και έφερε τραύματα στην θωρακική και κοιλιακή χώρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Κορίνθου περίπου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 27/02. Όπως δηλώνει ο γιατρός, ο νεαρός φαίνεται πως είχε υποκύψει στα τραύματά του, κάποιες ώρες πριν την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου φέρεται να έγινε το αιματηρό επεισόδιο, ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διαλευκάνουν την υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος βρισκόταν σε απόμερο σημείο, κοντά στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο σημείο. Όσον αφορά στον 19χρονο, φέρεται να έχει δηλώσει μόνο ότι ήταν φίλος με το θύμα.

Διαβάστε επίσης

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται αυτή τη στιγμή οι Πανελλαδικές – Ποια τα βήματα για το Εθνικό Απολυτήριο

Ασλανίδης για το βίντεο Καρυστιανού: Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, ήταν λάθος – «Βουλευτής της ΝΔ φέρεται να έκανε την καταγγελία στο ΣΔΟΕ» (video)

Στις 4 Μαρτίου η ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής