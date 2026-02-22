Κυψέλη: Βίντεο σοκ – Ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει την 25χρονη, ξυλοκοπεί την μητέρα της που τον έπιασε στα πράσα

Φρικιαστικές λεπτομέρειες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του σπιτιού στη Κυψέλη όπου ένας 64χρονος αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη με εγκεφαλική παράλυση, κόρη μίας γυναίκας με την οποία είχε φιλικές σχέσεις για 18 χρόνια.

Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της και έχοντας στη κατοχή του τα κλειδιά του σπιτιού, μπήκε μέσα και αποπειράθηκε να βιάσει το κορίτσι λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Η μητέρα από τη κάμερα είδε ότι κάποιος έχει μπει στο σπίτι και έτρεξε πίσω όπου άρχισε να δίνει μάχη με τον 64χρονο -κάποτε έμπιστο φίλο της- καθώς προσπαθούσε να γλιτώσει από τα χέρια του την κόρη της.

Στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ο 64χρονος να ξυλοκοπεί την γυναίκα κι αυτή να προσπαθεί να αντισταθεί, χτυπώντας τον με ένα τηγάνι.

Αυτός την ξαπλώνει κάτω και συνεχίζει να την χτυπάει αλύπητα ακόμη και με γροθιές, έως ότου φεύγει από το σπίτι.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο που αποκάλυψε το MEGA:

Προς το παρόν παραμένει άφαντος και η αστυνομία «χτενίζει» όλη την Αττική ώστε να τον συλλάβει.

Να σημειωθεί πως πέρα από την ταυτοποίηση, στη κάμερα ασφαλείας του σπιτιού έχει καταγραφεί και η απόπειρα βιασμού και το υλικό είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας.

