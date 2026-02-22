search
ΕΛΛΑΔΑ

22.02.2026 19:27

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου».

ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: «Μπλόκο» στη Λάρισα για τον «Δικέφαλο»

ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε κατάστημα αθλητικών ειδών – Ζημιές σε διπλανό κτίριο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (pics)

LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

