Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

Μια επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε, πριν από λίγο, σε αποθηκευτικό χώρο δημοφιλούς εταιρείας αθλητικών ειδών που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ήδη έξι πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα, συνολικά 15 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που κατακαίει την αποθήκη της γνωστής αλυσίδας.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Χειρουργήθηκε 15χρονος τραυματίας από τους πυροβολισμούς του 47χρονου

Λαμία: Ληστής χτύπησε ηλικιωμένη – Την έσερνε στον δρόμο για να της κλέψει την τσάντα

Πάτρα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα