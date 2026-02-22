Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε, πριν από λίγο, σε αποθηκευτικό χώρο δημοφιλούς εταιρείας αθλητικών ειδών που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπάτων.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ήδη έξι πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα, συνολικά 15 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που κατακαίει την αποθήκη της γνωστής αλυσίδας.
