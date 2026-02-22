search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

22.02.2026 17:21

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

22.02.2026 17:21
pyrosbestiki new

Μια επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε, πριν από λίγο, σε αποθηκευτικό χώρο δημοφιλούς εταιρείας αθλητικών ειδών που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ήδη έξι πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα, συνολικά 15 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που κατακαίει την αποθήκη της γνωστής αλυσίδας.

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

ΥΓΕΙΑ

