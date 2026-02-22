Λαμία: Ληστής χτύπησε ηλικιωμένη – Την έσερνε στον δρόμο για να της κλέψει την τσάντα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον δρόμο έσερνε μια ηλικιωμένη γυναίκα επίδοξος ληστής στη Λαμία, αφού πρώτα την χτύπησε στο πρόσωπο, προκειμένου να καταφέρει να της αφαιρέσει την τσάντα.
Συγκεκριμένα, την ώρα που η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία σήμερα το πρωί Κυριακή (22/02) ο 38χρονος δράστης την πλησίασε προσπαθώντας να της αρπάξει την τσάντα.
Η 83χρονη γυναικά αντιστάθηκε, με τον 38χρονο να την χτυπά στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίχνει στο έδαφος, σέρνοντάς την από την τσάντα.
Η ηλικιωμένη έβαλε τις φωνές και γείτονες έσπευσαν να την βοηθήσουν, ενώ ο ληστής τράπηκε σε φυγή, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.
Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο δράστης είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.
