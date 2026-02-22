search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:29
ΕΛΛΑΔΑ

22.02.2026 16:51

Λαμία: Ληστής χτύπησε ηλικιωμένη – Την έσερνε στον δρόμο για να της κλέψει την τσάντα

22.02.2026 16:51
Στον δρόμο έσερνε μια ηλικιωμένη γυναίκα επίδοξος ληστής στη Λαμία, αφού πρώτα την χτύπησε στο πρόσωπο, προκειμένου να καταφέρει να της αφαιρέσει την τσάντα.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία σήμερα το πρωί Κυριακή (22/02) ο 38χρονος δράστης την πλησίασε προσπαθώντας να της αρπάξει την τσάντα.

Η 83χρονη γυναικά αντιστάθηκε, με τον 38χρονο να την χτυπά στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίχνει στο έδαφος, σέρνοντάς την από την τσάντα.

Η ηλικιωμένη έβαλε τις φωνές και γείτονες έσπευσαν να την βοηθήσουν, ενώ ο ληστής τράπηκε σε φυγή, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο δράστης είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:28
