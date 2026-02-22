search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:27
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.02.2026 16:08

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ

22.02.2026 16:08
PIROSVESTIKI_FILE

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στον αύλειο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του ΑΠΘ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 15.31 για φωτιά στον αύλειο χώρο και έσπευσε άμεσα με έξι άντρες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, καίγονται πλαστικά και απορρίμματα.

Το έργο της κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά.

