Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στον αύλειο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του ΑΠΘ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 15.31 για φωτιά στον αύλειο χώρο και έσπευσε άμεσα με έξι άντρες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, καίγονται πλαστικά και απορρίμματα.

Το έργο της κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: «Τρία χρόνια χωρίς εσένα , αγκαλιάζω μάρμαρα παγωμένα…» – Σπάει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου

Πατρινό Καρναβάλι: 223 περιστατικά μέθης και τραυματισμών διαχειρίστηκε ο Ερυθρός Σταυρός

Καρναβάλι της Πάτρας 2026: Σε εξέλιξη η μεγάλη παρέλαση με δεκάδες άρματα και 50.000 να πλημμυρίζουν τους δρόμους (Video)