Τέμπη: «Τρία χρόνια χωρίς εσένα, αγκαλιάζω μάρμαρα παγωμένα…» – Σπάει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου

Σε μία συγκλονιστική ανάρτηση προχώρησε η μητέρα του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, κα Βάσω Κούλπα, λίγες ημέρες προτού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασε το παιδί της.

«Τρία χρόνια που το μόνο που έχει μείνει είναι η φωνή σου από τις τελευταίες ώρες το τρένο να τρυπάει το μυαλό μου και να σκίζει την καρδιά μου» έγραψε, μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση

«Τρία χρόνια χωρίς εσένα παιδάκι μου,

Τρία χρόνια χωρίς εσένα Τασούλη μου,

Τρία χρόνια πόνου, απώλειας,

Τρία χρόνια χωρίς να σε βλέπω , χωρίς να βλέπω το χαμόγελο σου, χωρίς να σε αγγίζω.

Τρία χρόνια να ξαπλώνω στο κρεβατάκι σου, να αγκαλιάζω άψυχα αντικείμενα σου, τρία χρόνια να παίρνουν τα γενέθλιά σου και να σκέφτομαι πώς θα ήσουν τι θα είχες κάνει, τι θα είχες πετύχει, τι θα είχες καταφέρει από τα όνειρά σου.

Τρία χρόνια να φιλάω φωτογραφίες σου, αγκαλιάζω μάρμαρα παγωμένα.

Τρία χρόνια να κοιτάζω τον τάφο που σε βάλανε και να ρωτάω τι κάνεις εδώ παιδί μου;

Τρία χρόνια χωρίς να έχει υποστεί κανένας τις συνέπειες της δολοφονίας σου και των υπολοίπων 56.

Τρία χρόνια να μου λένε ότι μαλακώνει ο πόνος με το χρόνο, όχι ψέματα δεν μαλακώνει γίνεται μεγαλύτερος ,πιο οδυνηρός τρώει την ψυχή,την καρδιά και κοιτάζοντας τα μάτια του αδερφού σου ρωτάω γιατί;

Τρία χρόνια που το μόνο που έχει μείνει είναι η φωνή σου από τις τελευταίες ώρες το τρένο να τρυπάει το μυαλό μου και να σκίζει την καρδιά μου.

Τρία χρόνια παιδί μου και πόσα ακόμα χωρίς εσένα ψυχούλα μου καρδιά μου χωρίς εσένα Τασούλη μου.

Πάντα αφήναμε σημειώματα και γράφαμε, σαγαπάω παιδάκι μου και μου λείπεις πολύ».

