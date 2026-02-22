«Όταν κινούμαστε στο σπίτι τους, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό»: Τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε λύκο

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούν οι αρμόδιες αρχές μετά το περιστατικό συνάντησης περιπατητή με λύκο στην περιοχή της Πάρνηθας, με την Αντιδήμαρχο Διονύσου, Λαμπρινή Νούση και τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά Γρηγόρη Γουρδομιχάλη να επισημαίνουν ότι η παρουσία λύκων στην Αττική είναι πλέον πραγματικότητα.

Η κ. Νούση, μιλώντας στον ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ανέφερε ότι ο Δήμος Διονύσου εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, καθώς το συμβάν σημειώθηκε στα όρια του Δήμου.

«Κινούμαστε μέσα στο δάσος, που είναι το σπίτι της άγριας ζωής. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι λύκοι δεν είναι επιθετικά ζώα, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως το σούρουπο και τη νύχτα, καθώς και σε περιόδους αναπαραγωγής. Συνέστησε στους πολίτες να μην τρέχουν, να μην γυρίζουν την πλάτη στο ζώο, να μην κάνουν απότομες κινήσεις και να απομακρύνονται αργά, προσπαθώντας να φαίνονται μεγαλύτεροι σε μέγεθος.

Από την πλευρά του, ο κ. Γουρδομιχάλης υπογράμμισε ότι η επανεμφάνιση των λύκων στην Αττική καταγράφεται ήδη από το 2014–2015, όταν ακολούθησαν τη διαδρομή των αγριογούρουνων από τον Ελικώνα και τον Κιθαιρώνα προς την Πάρνηθα, το Ποικίλο Όρος και πιο πρόσφατα το όρος Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Πάρνηθα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εκτιμάται ότι ζουν περίπου 40–50 λύκοι, αριθμός που – όπως είπε – αντιστοιχεί σε υψηλή πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως εξήγησε, η μεγάλη συγκέντρωση σε περιορισμένη έκταση δημιουργεί πίεση ως προς τη διαθεσιμότητα τροφής, γεγονός που ενδέχεται να οδηγεί ορισμένα ζώα προς περιφερειακές ή και αστικές περιοχές.

Ο κ. Γουρδομιχάλης ανέφερε επίσης καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίας λύκων σε κατοικημένες περιοχές, όπως στο Χαϊδάρι, καθώς και επιθέσεις σε σκύλους. Τόνισε ότι τα κατοικίδια πρέπει να διατηρούνται δεμένα κατά τη διάρκεια περιπάτων σε δασικές περιοχές, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στην αυξανόμενη παρουσία άλλων άγριων ζώων στον αστικό ιστό, όπως αλεπούδες, με καταγραφές ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι «η άγρια ζωή είναι πλέον εδώ» και ότι απαιτείται ενημέρωση, προσαρμογή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αποφυγή πρακτικών που προσελκύουν ζώα, όπως η εγκατάλειψη τροφών ή απορριμμάτων, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες επικίνδυνων συναντήσεων.

Τι υποστηρίζει περιπατητής

Ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι, είχε βγει για τρέξιμο στις 8 και μισή το πρωί ο κάτοικος της περιοχής ο οποίος περιγράφει στο ΕΡΤnews πώς ξέφυγε από τα δόντια λύκου στην Πάρνηθα.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε που έφευγα», δήλωσε.

Στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι κι άλλοι περιπατητές ανέφεραν ότι κινδύνευσαν. Ο Δήμος Αχαρνών ζητά από όσους επισκεφτούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). «Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει σε ανάρτηση, δίνοντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οι οδηγίες

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές

Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

