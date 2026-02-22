search
22.02.2026 12:43

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

22.02.2026 12:43
ilikiomenos_xeria
Photo @Pixabay

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Μόρια Λέσβου.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, 41χρονος, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, επιτέθηκε με πιρούνι στον πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο δωμάτιό του, αναστατώνοντας την περιοχή.

Από την φωτιά, που περιορίστηκε εγκαίρως, κάηκαν κλινοσκεπάσματα.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή από το σημείο και αναζητείται από την Αστυνομία, η οποία έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία με τη συμπεριφορά του.

