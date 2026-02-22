«Τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν “Ζήτω η Ελλάς”»: Συγκλονίζει ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας των εκτελέσεων της Kαισαριανής (Video)

Φωνή στις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, δίνει ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας της 1ης Μαΐου 1944.

«Εγώ ήμουνα σε ηλικία 10 ετών, πιτσιρίκος και βλέπαμε τα καμιόνια των Γερμανών μαζί με τους πατριώτες, να έρχονται και να γυρίζουν στην Καισαριανή. Η Καισαριανή τότε ήταν ανάστατη, γιατί είχαν πάει κι άλλες φορές στο Σκοπευτήριο και είχαν σκοτώσει ανθρώπους, δεν ήταν η πρώτη φορά», περιέγραψε στην εκπομπή «10′ με τόνο» της ΕΡΤ, ο Τάσος Χατζηαναστασίου.

«Οι 200 ήταν “μονοκόμματοι”, την ώρα που πηγαίναμε και τρέχαμε πίσω από τα καμιόνια των Γερμανών σαν πιτσιρικάδες, καμιά δεκαριά ήμασταν και τρέχαμε από πίσω. Εκεί είδαμε ορισμένα χεράκια να βγαίνουν από τα παράθυρα και να πετούν χαρτάκια. Εμείς σαν παιδιά δεν ξέραμε για να σταθούμε να πάρουμε τα χαρτιά. Λέγανε διάφορα. Εκείνο το οποίο ήταν το γεγονός ήταν ότι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν “Ζήτω η Ελλάς”», πρόσθεσε.

Η στιγμή των εκτελέσεων

«Εγώ κι οι άλλοι μικροί, στην ίδια μάντρα που είναι τώρα, ανεβήκαμε πάνω σαν παιδιά και είχαμε βγάλει το κεφάλι και βλέπαμε μέσα που σκότωναν τους πατριώτες. Ήτανε στο έδαφος πέντε – έξι περίπου Γερμανοί με κράνη κλπ. και με πολυβόλα κι ήταν ένας αξιωματικός από πάνω τους και τους έδινε εντολές.

Αυτοί δεν έβαλαν και τους 200, απλώς βάζανε 20, 30, 10, 15 και πυροβολούσαν και τους σκότωναν. Οι πατριώτες που σκοτώνονταν όλοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν “Ζήτω η Ελλάδα”, “Ζήτω η Ελλάς”. Ήταν τέτοιο το ηθικό που είχαν, που εμείς τους βλέπαμε σαν πιτσιρίκια που ήμασταν 10 ετών, τους βλέπαμε που φώναζαν, τραγουδούσαν κλπ.

Δεν είχαμε την αίσθηση του τρόμου σαν παιδιά, γι’ αυτό τρέχαμε από πίσω, τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία ήταν μεγαλύτερα, αυτά που ήταν 15, 16, 17, 20 χρονών φεύγανε από την Καισαριανή και πήγαιναν στους πρόποδες του Υμηττού που ήταν μία περιφέρεια, μία περιοχή λεγόταν “Αράπης” και ακόμη λέγεται έτσι και κρυβόντουσαν εκεί για να μην τους πιάσουν και τους σκοτώσουν. Εμάς δε μας έκαναν τίποτα».

Απαντώντας στο ερώτημα, αν θα πάει να δει τις φωτογραφίες αν έρθουν στην Καισαριανή και στο Μουσείο που υπάρχει δίπλα στο Σκοπευτήριο, ο κ. Χατζηαναστασίου απάντησε: «Θα πάω, γιατί εγώ ήμουνα και 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος στα δημοτικά συμβούλια της Καισαριανής και θα πάω γιατί έχουμε κάνει αγώνα. Έχω περάσει τρία δικαστήρια για το Σκοπευτήριο, να φύγει η Σκοπευτική Εταιρεία, αλλά δυστυχώς ακόμη εδώ είναι».

