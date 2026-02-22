search
22.02.2026 15:19

Πατρινό Καρναβάλι: 223 περιστατικά μέθης και τραυματισμών διαχειρίστηκε ο Ερυθρός Σταυρός

22.02.2026 15:19
karnavali_erithros

Περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21/2) ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο καρναβάλι της Πάτρας.

Περισσότεροι από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισαν εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που αφορούσαν μέθη, τραυματισμούς, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

Κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.

