ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:27
22.02.2026 16:17

Πάτρα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

22.02.2026 16:17
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οβρυά της Πάτρας, στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι οδοί Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Υπό συνθήκες που εξετάζονται, δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε και κατέστρεψε πινακίδα καταστήματος, πριν ακινητοποιηθεί τελικά λίγα μέτρα πιο πέρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία 45χρονη γυναίκα, που επέβαινε ως συνοδηγός σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα. Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση και διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

