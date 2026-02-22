Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί χρέωνε τους πελάτες με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέλος στην παράτυπη δράση ενός οδηγού ταξί έβαλε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βεβαιώνοντας τη σχετική παράβαση. Ο οδηγός εντοπίστηκε να χρεώνει τους πελάτες του χρησιμοποιώντας μια ιδιωτική εφαρμογή στο κινητό αντί για το επίσημο ταξίμετρο του οχήματος.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από σωρεία καταγγελιών και αρνητικών σχολίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες καυτηρίαζαν την αντικανονική συμπεριφορά του επαγγελματία αυτοκινητιστή.
Το περιστατικό με τον οδηγό ταξί ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας ελέγχων της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Στο πλαίσιο της εξόρμησης, βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά την υπερβολική ταχύτητα (95 περιπτώσεις). Επίσης:
