Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί χρέωνε τους πελάτες με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο

Τέλος στην παράτυπη δράση ενός οδηγού ταξί έβαλε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βεβαιώνοντας τη σχετική παράβαση. Ο οδηγός εντοπίστηκε να χρεώνει τους πελάτες του χρησιμοποιώντας μια ιδιωτική εφαρμογή στο κινητό αντί για το επίσημο ταξίμετρο του οχήματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από σωρεία καταγγελιών και αρνητικών σχολίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες καυτηρίαζαν την αντικανονική συμπεριφορά του επαγγελματία αυτοκινητιστή.

Το περιστατικό με τον οδηγό ταξί ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας ελέγχων της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Βεβαιώθηκαν από την Τροχαία Θεσσαλονίκης 124 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά την υπερβολική ταχύτητα (95 περιπτώσεις). Επίσης:

10 για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης,

μία για εκπομπές θορύβου,

δύο για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

δύο για στέρηση άδειας οδήγησης,

μία για χρήση φιμέ μεμβρανών,

τέσσερις πειθαρχικές παραβάσεις ταξί,

τρεις διοικητικές παραβάσεις ταξί και

έξι λοιπές παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών (Video)

Αίγιο: Χειρουργήθηκε 15χρονος τραυματίας από τους πυροβολισμούς του 47χρονου

Λαμία: Ληστής χτύπησε ηλικιωμένη – Την έσερνε στον δρόμο για να της κλέψει την τσάντα