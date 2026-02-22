search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 19:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 17:47

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί χρέωνε τους πελάτες με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο

22.02.2026 17:47
taxi new

Τέλος στην παράτυπη δράση ενός οδηγού ταξί έβαλε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βεβαιώνοντας τη σχετική παράβαση. Ο οδηγός εντοπίστηκε να χρεώνει τους πελάτες του χρησιμοποιώντας μια ιδιωτική εφαρμογή στο κινητό αντί για το επίσημο ταξίμετρο του οχήματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από σωρεία καταγγελιών και αρνητικών σχολίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες καυτηρίαζαν την αντικανονική συμπεριφορά του επαγγελματία αυτοκινητιστή.

Το περιστατικό με τον οδηγό ταξί ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας ελέγχων της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Βεβαιώθηκαν από την Τροχαία Θεσσαλονίκης 124 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά την υπερβολική ταχύτητα (95 περιπτώσεις). Επίσης:

  • 10 για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης,
  • μία για εκπομπές θορύβου,
  • δύο για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • δύο για στέρηση άδειας οδήγησης,
  • μία για χρήση φιμέ μεμβρανών,
  • τέσσερις πειθαρχικές παραβάσεις ταξί,
  • τρεις διοικητικές παραβάσεις ταξί και
  • έξι λοιπές παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών (Video)

Αίγιο: Χειρουργήθηκε 15χρονος τραυματίας από τους πυροβολισμούς του 47χρονου

Λαμία: Ληστής χτύπησε ηλικιωμένη – Την έσερνε στον δρόμο για να της κλέψει την τσάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Άνδρας υπεράνω υποψίας» ήταν ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει σεξουαλικά ΑμεΑ, λέει η μητέρα του θύματος (video)

x_servia1
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

oukrania-pyrayloi-ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία μισού δισεκατομμυρίου για χιλιάδες πυραύλους από τη Ρωσία

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Αστυνομικοί στην υπηρεσία του πρίγκιπα Αντριου είχαν λάβει «οδηγίες για την πόρτα» σε πάρτι του Επστάιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 19:33
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Άνδρας υπεράνω υποψίας» ήταν ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει σεξουαλικά ΑμεΑ, λέει η μητέρα του θύματος (video)

x_servia1
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

1 / 3