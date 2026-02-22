Σπάτα: Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε κατάστημα αθλητικών ειδών – Ζημιές σε διπλανό κτίριο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (pics)

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Η αποθήκη έχει καεί ολοσχερώς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες:

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί χρέωνε τους πελάτες με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο

Αίγιο: Χειρουργήθηκε 15χρονος τραυματίας από τους πυροβολισμούς του 47χρονου