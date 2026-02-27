Θλίψη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 67χρονης στο Ελ. Βενιζέλος: Πώς έγινε η τραγωδία – Ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Έρευνα ξεκίνησε το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλός για την θανατηφόρο πτώση της 67χρονης Μαρίας Λαδά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου «Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση».

Πηγές του νοσοκομείου άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο το βεβαρημένο ιστορικό της και όχι η πτώση να ευθύνεται για τον θάνατο της.

Πήγαινε σε συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Νοσημάτων

Η Μαρία Λαδά ήταν από την Κεφαλονία. Έπασχε από σπάνιο νόσημα και ήταν μέλος της της Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ». Επισκεπτόταν την Αθήνα για ιατρικό ραντεβού και για να παραστεί αύριο σε συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Νοσημάτων.

Διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση έδωσε η πρόεδρος του «Υπερίωνα» Σοφία Μαροπούλου.

Άλλη εκδοχή για την πτώση

Η ίδια υποστήριξε ότι 67χρονη φτάνοντας στο κτίριο των Αφίξεων η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο λεωφορείο για ΑμεΑ και ότι ο οδηγός του λεωφορείο ή κάποιος άλλος υπάλληλος επιχείρησε να τη σηκώσει, έχασε την ισορροπία του και έπεσαν στο κενό.

«Δεν θέλω να κατηγορήσω τον οδηγό. Έκανε μια ανθρώπινη κίνηση. Όμως το κενό ήταν μεγάλο και έπρεπε να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι»,σχολίασε , προσθέτοντας με πικρία πως «δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν νοοτροπίες που υποτιμούν τα άτομα με αναπηρία».

Τρία ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος «Υπερίων» τονίζει πως «η απώλεια της Μ.Λ. δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα». Ο θάνατός της «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα. Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση – είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής».

Στη συνέχεια η ένωση αναφέρει πως ο θάνατος της 67χρονης «μας υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;».

Η ένωση δεσμεύτηκε πως δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μ.Λ. να περιοριστεί σε λόγια θλίψης. «Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:

ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της. Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.

Η Μ.Λ. δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα. Ηταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω».

Έφυγε από αυτό που φοβόταν

Η Μαρία Λαδά τρεις ημέρες νωρίτερα συμμετείχε στην καρναβαλική παρέλαση. Με τη δράση της στον «Υπερίωνα» προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους της Κεφαλονιάς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία. Διατηρούσε μεγάλο κατάστημα με ηλεκτρικά είδη, αλλά πάντα έβρισκε τον χρόνο για να επισκέπτεται σχολεία και να συνομιλεί με τα παιδιά.

«Έφυγε από αυτό που φοβόταν. Με το παραμικρό πέσιμο είχε κατάγματα και έτρεχε στην Αθήνα»,σχολίασε η Σοφία Μαροπούλου, προσθέτοντας πως το τελευταίο διάστημα είχε αποκτήσει «μια απερίγραπτη δύναμη».

Τη Δευτέρα (2/3) θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της.

Η Σοφία Μαροπούλου τόνισε πως ο Σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και για τη μνήμη της», ώστε –όπως είπε– να δικαιωθεί έστω και μετά θάνατον.«Αυτά είναι για τα οποία φωνάζουμε: για τις ράμπες, για τα πεζοδρόμια, για τις λακκούβες».

