Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, που διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας). Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.
Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.
Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).
Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:
Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας
Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.
Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:
