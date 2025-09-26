search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 20:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 17:52

Δημοσιογράφος κατέγραψε διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια και βοήθησε στη σύλληψή του

26.09.2025 17:52
diarriktis-ano-patisia

Εν δράσει κατέγραψε η κάμερα του Star διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια.

Ο διαρρήκτης εκμεταλλευόμενος την απουσία της ιδιοκτήτριας πέρασε την μάνδρα και εισήλθε στο σπίτι, σπάζοντας το τζάμι της πόρτας.

«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου;», τον ρωτάει αγανακτισμένη η ιδιοκτήτρια με τον διαρρήκτη να απαντά σε σπαστά ελληνικά «εγώ καθαρίζω».

«Εγώ καθαρίζω»

Τον διάλογο κατέγραψε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού, που βρισκόταν στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ. «Κλέφτης είναι μπήκε την ώρα που είχα πάει στην τράπεζα», εξηγεί ιδιοκτήτρια. 

Ο διαρρήκτης στη συνέχεια επιχειρεί να διαφύγει, πηδώντας τη μάνδρα, ωστόσο ο δημοσιογράφος και άλλοι πολίτες που μαζεύτηκαν στο σημείο τον ακινητοποιούν και τον παραδίδουν στην αστυνομία.

Διαβάστε επίσης

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: «Τα μοντέλα «δίνουν σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα» – Έκτακτο δελτίο

Σύλληψη ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού για κακοποίηση παιδιού – Ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

maria_zaharova
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 20:00
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

1 / 3