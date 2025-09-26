Δημοσιογράφος κατέγραψε διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια και βοήθησε στη σύλληψή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εν δράσει κατέγραψε η κάμερα του Star διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια.
Ο διαρρήκτης εκμεταλλευόμενος την απουσία της ιδιοκτήτριας πέρασε την μάνδρα και εισήλθε στο σπίτι, σπάζοντας το τζάμι της πόρτας.
«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου;», τον ρωτάει αγανακτισμένη η ιδιοκτήτρια με τον διαρρήκτη να απαντά σε σπαστά ελληνικά «εγώ καθαρίζω».
Τον διάλογο κατέγραψε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού, που βρισκόταν στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ. «Κλέφτης είναι μπήκε την ώρα που είχα πάει στην τράπεζα», εξηγεί ιδιοκτήτρια.
Ο διαρρήκτης στη συνέχεια επιχειρεί να διαφύγει, πηδώντας τη μάνδρα, ωστόσο ο δημοσιογράφος και άλλοι πολίτες που μαζεύτηκαν στο σημείο τον ακινητοποιούν και τον παραδίδουν στην αστυνομία.
