Δημοσιογράφος κατέγραψε διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια και βοήθησε στη σύλληψή του

Εν δράσει κατέγραψε η κάμερα του Star διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια.

Ο διαρρήκτης εκμεταλλευόμενος την απουσία της ιδιοκτήτριας πέρασε την μάνδρα και εισήλθε στο σπίτι, σπάζοντας το τζάμι της πόρτας.

«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου;», τον ρωτάει αγανακτισμένη η ιδιοκτήτρια με τον διαρρήκτη να απαντά σε σπαστά ελληνικά «εγώ καθαρίζω».

«Εγώ καθαρίζω»

Τον διάλογο κατέγραψε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού, που βρισκόταν στο σημείο για άλλο ρεπορτάζ. «Κλέφτης είναι μπήκε την ώρα που είχα πάει στην τράπεζα», εξηγεί ιδιοκτήτρια.

Ο διαρρήκτης στη συνέχεια επιχειρεί να διαφύγει, πηδώντας τη μάνδρα, ωστόσο ο δημοσιογράφος και άλλοι πολίτες που μαζεύτηκαν στο σημείο τον ακινητοποιούν και τον παραδίδουν στην αστυνομία.

