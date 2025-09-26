Σύλληψη ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού για κακοποίηση παιδιού – Ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού με έδρα τη Βορειοανατολική Αττική για κακοποίηση 2χρονου αγοριού.

Η μητέρα του 2χρονου κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης έπιασε το παιδί από τα μαλλιά, ξεριζώνοντας ολόκληρη τούφα από τo κεφάλι του.

Η μητέρα τηλεφώνησε στον βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και την ενημέρωσαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στην κουζίνα και για να μην χτυπήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά.

Το παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

