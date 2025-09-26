Σύλληψη ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού για κακοποίηση παιδιού – Ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού με έδρα τη Βορειοανατολική Αττική για κακοποίηση 2χρονου αγοριού.
Η μητέρα του 2χρονου κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης έπιασε το παιδί από τα μαλλιά, ξεριζώνοντας ολόκληρη τούφα από τo κεφάλι του.
Η μητέρα τηλεφώνησε στον βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και την ενημέρωσαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στην κουζίνα και για να μην χτυπήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά.
Το παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.
