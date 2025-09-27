Καιρός: Έρχεται η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του Φθινοπώρου με βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Έρχεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας λίγο πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβριος, με αρκετούς από τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πολύ έντονα φαινόμενα. Χθες η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για ισχυρές καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Ο θυελλώδης βοριάς που φυσά ήδη από την Παρασκευή – στο Αιγαίο φτάνει τα 8 μποφόρ έχει ήδη ρίξει τη θερμοκρασία και έχει φέρει κάποιες τοπικές βροχές, όχι σημαντικές.

Ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και μεγάλης διάρκειας στα Δυτικά, με υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρών, όπως δηλώνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέττα Ζιακοπούλου.

Τσατραφύλλιας: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα

Προειδοποίηση για τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, στις οποίες θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, απηύθυνε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, ο γνωστός μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του στο Facebook τόνισε ότι «τα μοντέλα δίνουν σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…

Καλό μεσημέρι! Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερού. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100 mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Κολυδάς: Απότομη αλλαγή του καιρού από το Σάββατο

Νέα ανάρτηση με την οποία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Πελοπόννησο έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)» γράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Star.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση από την ΕΜΥ για Κυριακή 28/9

Την Κυριακή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Νωρίτερα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, εξαιτίας των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται.

Λόγω της κακοκαιρίας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συστάσεις για πολίτες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές όπου εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευθείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (κάτι που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Διαβάστε επίσης:

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

Global Sumud Flotilla: Για «πρώτη νίκη» μιλά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος – Το ελληνικό λιμενικό συνοδεύει την αποστολή

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα