Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον ίδιο της τον γιο έπεσε 80χρονη γυναίκα στη Λαμία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 38χρονος χτύπησε την άτυχη γυναίκα πολλές φορές στο κεφάλι ενώ την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου γεμίζοντας αίματα.

Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Σε βάρος του ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος που δεν μένει στη Λαμία, κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί από γιατρούς παλαιότερα στο Νοσοκομείο του Βόλου και πιο πρόσφατα από συναδέλφους τους στο ΓΝ Λαμίας.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα την μητέρα του.

Επιπλέον η ηλικιωμένη θα φύγει από το σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο και θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του άλλου της γιου.

