search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 23:58

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

26.09.2025 23:58
ilikiwmeni

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον ίδιο της τον γιο έπεσε 80χρονη γυναίκα στη Λαμία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 38χρονος χτύπησε την άτυχη γυναίκα πολλές φορές στο κεφάλι ενώ την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου γεμίζοντας αίματα.

Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Σε βάρος του ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος που δεν μένει στη Λαμία, κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί από γιατρούς παλαιότερα στο Νοσοκομείο του Βόλου και πιο πρόσφατα από συναδέλφους τους στο ΓΝ Λαμίας.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα την μητέρα του.

Επιπλέον η ηλικιωμένη θα φύγει από το σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο και θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του άλλου της γιου.

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: Για «πρώτη νίκη» μιλά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος – Το ελληνικό λιμενικό συνοδεύει την αποστολή

Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες – «Δεν κάνουμε slow down, εξυπηρετούμε την κυκλοφορία πάνω από τα όρια», λένε οι ελεγκτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

bloomberg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Βενεζουέλα: Συνέλαβαν Αμερικανούς της ασφάλειας του Τραμπ ενώ ετοίμαζαν πραξικόπημα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσφέρει τώρα βοήθεια στον Τραμπ για την εξουδετέρωση του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:05
ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

1 / 3