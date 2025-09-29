Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (28-9) παρουσιάστηκε στο Α Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη, και κατόπιν, εξαφανίστηκε.

Μιλώντας για το συμβάν στο Buongorno, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, τόνισε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης για να φύγει και μάλιστα να εμφανιστεί σε εκπομπή το επόμενο πρωί, δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο παρουσιαστής δεν παρέλειψα να επισημάνει ότι ο ηθοποιός γενικότερα καταναλώνει αλκοόλ, κάτι που κάνει κακό τόσο στην υγεία του όσο και στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

«Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ εμμέσως. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Μετά το κατάλαβε… Είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε. Γνωρίζω λεπτομέρειες. “Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη”, “άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε”, λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνει κακό στον εαυτό σου, κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Έκανα μια μ@@κία, θα τη διορθώσω»

Το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα με τον παρουσιαστή να υποστηρίζει ότι σύμφωνα με πληροφορίες του, ο Βασίλης Μπισμπίκης το επόμενο πρωινό του συμβάντος, ειδοποίησε τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

«Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ…κία, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω» είπε -σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου Λιάγκα- ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Δέσποινα Βανδή.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα. Η πρόθεση του Βασίλη ήταν να διορθώσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος των media και πρέπει να γίνει ένας χειρισμός. Εκείνη την ώρα είναι που θολώνει το μυαλό και που δεν ξέρεις τι να κάνεις… Κι αντί να πάει το Σάββατο το πρωί στην Αστυνομία, επέλεξε να πάει στη Ναταλία» σημείωσε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: Το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη (Video)

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

Νέα «κραυγή» Μαζωνάκη στο «The Voice»: «Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει!»