Politico: Στόχος χάκερ μέσω… WhatsApp και Signal Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

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Ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να χακάρουν τους λογαριασμούς ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε η μονάδα κυβερνοάμυνας της ΕΕ που εξασφάλισε το Politico.
Η παρουσίαση, που δόθηκε σε αξιωματούχους των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ τον Ιούλιο, αναφέρει την «κατάληψη λογαριασμών που στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους» ως μία από τις κορυφαίες απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ φέτος.
Η παρουσίαση είναι η πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι αξιωματούχοι της ΕΕ έγιναν στόχος κυβερνοεπιθέσεων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, αφού αρκετές εθνικές κυβερνοϋπηρεσίες επισήμαναν μια συνεχιζόμενη εκστρατεία που συνδέεται με ρωσικές ομάδες απειλών νωρίτερα φέτος. Η παρουσίαση είναι επίσης η πρώτη αναφερόμενη περίπτωση στην οποία μια αρχή της ΕΕ συνδέει επίσημα τέτοιες επιθέσεις με μια ξένη κυβέρνηση.
Οι αξιωματούχοι ήταν οι στόχοι του λεγόμενου «κρατικά χορηγούμενου spearphishing», ανέφερε η παρουσίαση, ένας όρος για κρατικά υποστηριζόμενες, στοχευμένες και εξατομικευμένες εκστρατείες για να κάνουν συγκεκριμένα άτομα να κάνουν κλικ σε αμφίβολους συνδέσμους ή να ανοίξουν κακόβουλα συνημμένα. Οι χάκερ χρησιμοποίησαν «τεχνικές κοινωνικής μηχανικής» για να ξεγελάσουν αξιωματούχους της ΕΕ, δημιουργώντας εξατομικευμένα μηνύματα που ήταν πιο πιθανό να κάνουν τους στόχους να δεχτούν το δόλωμα.
Νωρίτερα φέτος, το Politico ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε σε ορισμένους από τους πιο ανώτερους αξιωματούχους της να κλείσουν μια ομαδική συνομιλία Signal λόγω φόβων για hacking. Αυτό συνέβη ταυτόχρονα με μια σειρά προειδοποιήσεων από εθνικές κυβερνο-αρχές που ζητούσαν από τις κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από εμπορικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal για επίσημες υποθέσεις.
Τον Μάρτιο, τουλάχιστον πέντε εθνικές κυβερνο-υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν δημόσια για συνεχιζόμενες εκστρατείες hacking στο Signal και το WhatsApp. Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέδωσαν συγκεκριμένα το γεγονός στη Ρωσία και η Γερμανία προειδοποίησε ότι οι χάκερ στοχεύουν «υψηλόβαθμα άτομα στην πολιτική, τον στρατό και τη διπλωματία, καθώς και ερευνητές δημοσιογράφους».
Οι υπηρεσίες προειδοποίησαν τότε ότι οι χάκερ παρίσταναν ένα ψεύτικο chatbot υποστήριξης του Signal για να πείσουν τους χρήστες να κοινοποιήσουν τους κωδικούς τους, επιτρέποντάς τους να αναλάβουν τον έλεγχο ενός λογαριασμού για να διαβάζουν εισερχόμενες επικοινωνίες και ομαδικές συνομιλίες.
Αξιωματούχοι της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια δήλωσαν στην παρουσίαση ότι τα θεσμικά όργανα του μπλοκ είχαν αντιμετωπίσει οκτώ «σημαντικά περιστατικά» μέχρι στιγμής φέτος. Μια βασική πρόκληση, επεσήμαναν, είναι ότι τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές λύσεις κυβερνοασφάλειας και δεν έχουν μια κοινή λύση για την ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων εγγράφων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές εσωτερικής ασφάλειας σε απάντηση στις ερωτήσεις του POLITICO σχετικά με την παρουσίαση.
Το WhatsApp και το Signal δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
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