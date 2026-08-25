Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Ο πατέρας μου θα μου λείπει, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος», λέει η κόρη του 48χρονου

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Σοκ έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Κυριακή 23/8, στη Νέα Σμύρνη, όταν ένας 48χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τη 45χρονη σύντροφό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο 48χρονος άφησε πίσω τη σύζυγο και τη 19χρονη κόρη του, ενώ στο πένθος έχει βυθιστεί και η οικογένεια της 45χρονης. Οι δύο τους διατηρούσαν σχέση το τελευταίο διάστημα και, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον τους, η απόφαση της γυναίκας να χωρίσουν φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την τραγική κατάληξη.

Η κόρη της 45χρονης κατέθεσε στις Αρχές πως η μητέρα της τής είχε γνωστοποιήσει ότι είχε διακόψει τη σχέση με τον 48χρονο, ενώ παράλληλα της είχε εκφράσει την ανησυχία της για τη συμπεριφορά του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία.

«Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει όμως, ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι την ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα προφανώς, για να μη με ανησυχήσει, δεν ξέρω, είμαι σε σοκ», είπε η κόρη της γυναίκας.

Βαθιά συγκλονισμένη είναι και η 19χρονη κόρη του 48χρονου, την οποία είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του. Μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, αλλά και στη δυσκολία να διαχειριστεί την πράξη του: «Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι».

«Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας», πρόσθεσε η κόρη του 48χρονου.

Οι κινήσεις του 48χρονου πριν από τη δολοφονία

Λίγο πριν από το έγκλημα, ο 48χρονος φέρεται να αποχαιρέτησε τη σύζυγο και την κόρη του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι της 45χρονης. Η κουμπάρα του περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του, μεταφέροντας και τα λόγια που φέρεται να είπε στην κόρη του.

«Κλείστηκε μέσα στο δωμάτιο για πολλές ώρες. Πήγε το βράδυ να συναντήσει το παιδί του. Της είπε “μπορεί να μη με ξαναδείς”. Το παιδί του τού είπε “μπαμπά, τι είναι αυτά που λες;”», περιέγραψε η κουμπάρα του.

«Επέστρεψε στο σπίτι του στις 4 η ώρα. Ξύπνησε τη γυναίκα του. Της λέει έλα δω. Άφησε κάποια χρήματα και της λέει “να προσέχετε και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου”. Έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και έφυγε», πρόσθεσε η ίδια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 48χρονος περίμενε έξω από την πολυκατοικία όπου κατοικούσε η 45χρονη. Όταν εκείνη εμφανίστηκε, την αιφνιδίασε και φέρεται να την ανάγκασε να γονατίσει μπροστά του πριν την πυροβολήσει.

Ο 48χρονος φέρεται να είχε προετοιμάσει την επίθεσή του και να παρακολουθούσε την 45χρονη. Παράλληλα, κυκλοφορούσε με όπλο που ανήκε στην αλβανική φρουρά και το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε παράνομα στην κατοχή του.

Η 45χρονη φέρεται να αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους όταν πληροφορήθηκε ότι ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και είχε 19χρονη κόρη. Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, η κατάσταση επιδεινώθηκε και η συμπεριφορά του έγινε ιδιαίτερα πιεστική. Δικοί του άνθρωποι τον περιέγραφαν ως «θολωμένο», ενώ ανέφεραν πως κατά διαστήματα κλεινόταν στον εαυτό του.

Η γυναίκα είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο και είχε μιλήσει για τον φόβο της σε κοντινά της πρόσωπα. Είχε μάλιστα αλλάξει και την κλειδαριά της κατοικίας της, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν στάθηκαν αρκετά.

«Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», ανέφερε η νύφη του θύματος.

Οι απειλές, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είχαν γίνει ολοένα συχνότερες. Η νύφη της 45χρονης αποκάλυψε πως ο 48χρονος είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία με όπλο, συνοδεύοντάς την με απειλές για τη ζωή της και τη δική του: «Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε».

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον τόσο του 48χρονου, όσο και της 45χρονης, μίλησαν στο Live News για το σοκ που έχει προκαλέσει η υπόθεση στις δύο οικογένειες. Η κουμπάρα του δράστη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση της 19χρονης κόρης του, η οποία, όπως είπε, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν και να διαχειριστεί τις συνέπειες.

«Το κορίτσι έχει σοκαριστεί πάρα πολύ. Δεν περίμενε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Αναρωτιέται πώς θα ζήσει με αυτή την ρετσινιά, ουσιαστικά να σας το πω έτσι. Γιατί δεν παύει να είναι το παιδί του δολοφόνου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε και για την περίοδο που προηγήθηκε της τραγωδίας, μεταφέροντας όσα γνώριζε από τη σύζυγο του 48χρονου: «Ήταν κάποιο καιρό, από ό,τι μου είπε η σύζυγός του, που δεν ήταν τόσο καλά. Άρα υπήρχε αυτή η διαμάχη που είχανε μάλλον στη σχέση τους με το θύμα».

Την ίδια ώρα, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Live News τι αντιλήφθηκε από το σπίτι του τη στιγμή της επίθεσης, αναφέροντας ότι άκουσε φωνές και διαδοχικούς πυροβολισμούς: «Πρώτα ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και άλλος ένας πυροβολισμός. Τρεις (σύνολο) και μετά από δύο λεπτά ο τελευταίος. Μετά τον τέταρτο περάσανε πέντε λεπτά. Λέγαμε τι να κάνουμε; Καταλάβαμε μετά. Το τέταρτο ακούστηκε πάρα πολύ στη πόρτα μου. Όπως κατεβαίνω κάτω ο άλλος ήταν μπρούμυτα, ο άντρας, η γυναίκα ήταν ανάσκελα. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίματα».

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