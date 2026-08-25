Η Κίνα καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για το εμπόριο με το Ιράν – Αντίποινα στο τραπέζι του Πεκίνου

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Η Κίνα κατήγγειλε την απειλή κυρώσεων των ΗΠΑ για το εμπόριό της με το Ιράν, λέγοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια μέτρα θα ήταν παράνομα, και προειδοποίησε ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα.

Η απόρριψη από το Πεκίνο της απειλής των ΗΠΑ για δευτερογενείς κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα ή οντότητα συνεχίζει να εμπορεύεται με την Τεχεράνη ήταν αναμενόμενη. Η Κίνα αγοράζει περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και έχει περιορίσει προηγούμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν τη ροή εσόδων προς το καθεστώς της Τεχεράνης.

Η δήλωση αντίθεσής της εγείρει το ερώτημα πόσο μακριά θα ήταν διατεθειμένη να φτάσει η κυβέρνηση Τραμπ στην αντιμετώπιση της Κίνας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος στην προσπάθεια απομόνωσης του Ιράν.

Απειλώντας με κυρώσεις τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε μια αρχική δέσμη κυρώσεων σε 60 άτομα, οντότητες και πλοία για φερόμενη εμπλοκή σε εμπόριο με το Ιράν, αλλά δεν υπήρχαν κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κατάλογο, παρά τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση του ιρανικού εμπορίου πετρελαίου. Η παράλειψη αντανακλά τον ενδοιασμό των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε ανακοινώσει άμεσες κυρώσεις και δεν είχε κατονομάσει πιθανούς στόχους κυρώσεων, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα;»

Οι οικονομικοί και εμπορικοί ειδικοί λένε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τον κίνδυνο κινεζικών αντιποίνων πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα θα μπορούσε να αντεπιτεθεί μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών ή με περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη: «Η συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν διεξάγεται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν πρέπει να παρεμβαίνει ή να διαταράσσεται.

«Η Κίνα έχει ήδη δηλώσει επανειλημμένα ότι αντιτίθεται σθεναρά στις παράνομες μονομερείς κυρώσεις. Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει σθεναρά τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα».

Το Ιράν έχει πληγεί οικονομικά από τον πόλεμο και τον αμερικανικό αποκλεισμό, αλλά παραμένει ηχηρά αντίθετο στις απειλές του Μπέσεντ για πλήρη απομόνωση.

Ο υπουργός Οικονομίας, Αλί Μαντανιζαντέ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Η άμυνά μας δεν είναι πλέον τόσο αμυντική. Οι εχθροί πρέπει να περιμένουν μια επίθεση».

Ένα πετρελαιοφόρο φέρεται να χτυπήθηκε την Τρίτη από άγνωστο βλήμα στο στόμιο του Στενού του Ορμούζ. Μόνο δύο εμπορικά πλοία αναφέρθηκαν ότι πραγματοποίησαν με επιτυχία τη διέλευση από τη στενή πλωτή οδό τη Δευτέρα.

Η κήρυξη αυτού που ο Μπέσεντ ονόμασε Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας υποδηλώνει ότι οι προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν είναι ακόμη απομακρυσμένες. Υποδηλώνει επίσης μια τάση προς οικονομικά μέτρα και απομάκρυνση από στρατιωτική βία μετά από έναν εξάμηνο πόλεμο που δεν έχει επιφέρει την επιδιωκόμενη ιρανική συνθηκολόγηση.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και στην παγκόσμια οικονομία αποτελούν πολιτικό κίνδυνο για τον Τραμπ καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσκεθ, επέμεινε ότι η περαιτέρω στρατιωτική δράση δεν είναι εκτός συζήτησης. «Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε τη χρήση κινητικών επιθέσεων οπουδήποτε στο Στενό του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την εκστρατεία κυρώσεων πρωτοφανή και τη συνέκρινε με την απόβαση στη Νορμανδία την ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία, ένα σημείο καμπής στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

«Σήμερα, με το ίδιο πνεύμα, εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των οικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο», είπε. «Στόχος μας είναι να διακόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς μέχρι η Τεχεράνη να μείνει μόνη της».

Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει όσους συνέχισαν να έχουν συναλλαγές με το Ιράν και ότι σε κάθε παραβάτη θα δοθεί προθεσμία για να διακόψει τους δεσμούς ή να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι προθεσμίες που θα επιβληθούν θα εξαρτηθούν από τις ατομικές περιστάσεις.

«Οποιαδήποτε οντότητα διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος εκ μέρους του Ιράν θα απομακρυνθεί από το σύστημα του δολαρίου ΗΠΑ», είπε. «Ο χρόνος μόλις άρχισε να τρέχει».

Ο Μπέσεντ είπε ότι ο Τραμπ «κάνει τηλεφωνήματα σε παγκόσμιους ηγέτες με συγκεκριμένα αιτήματα να σταματήσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με το καθεστώς», αλλά δεν διευκρίνισε εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του.

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