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25.08.2026 14:35

Ο Τραμπ τον… χαβά του: Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» θέλει να μετονομάσει την Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

25.08.2026 14:35
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Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, προχώρησε σε άλλη μια προβοκατόρικη δήλωσή του μέσω του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ σκέφτονται να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο – η λίμνη που μοιράζονται τα δύο έθνη βορειοκεντρικά- και να το κάνουν «Λίμνη Αμερικής».

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και με τον Κόλπο του Μεξικού, τον οποίο «βάφτισε» σε Κόλπο της Αμερικής, παρουσιάζοντας και σχετικούς χάρτες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο» έγραψε ο Τραμπ.

ΗΠΑ και Καναδάς έχουν έρθει σε διαμάχη για την εμπορική συμφωνία η οποία δεν προχώρησε μετά από απόφαση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 50% στις εισαγωγές της γειτονικής χώρας και σήμερα, σε απάντηση, η κυβέρνηση του Καναδά θα ανακοινώσει αντίμετρα.

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