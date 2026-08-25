Αγριεύει ο εμπορικός πόλεμος: Ο Καναδάς αντεπιτίθεται με δασμούς έως και 50% σε αμερικανικά προϊόντα

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Ο Καναδάς στοχεύει σε περισσότερα από 700 προϊόντα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος. Η λίστα εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα βιομηχανικά προϊόντα, πλήττοντας καθημερινές αγορές όπως θαλασσινά, τυρί, ρούχα, καλλυντικά και χαρτί υγείας, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν δασμούς που φτάνουν έως και το 50%.

Οι δασμοί στον αμερικανικό χάλυβα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τις συσκευές, τον γεωργικό εξοπλισμό, τον χαρτοπολτό και το χαρτί και τα ηλεκτρονικά είδη τίθενται σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου με συντελεστές 15%, 25% και 50%, με τον Καναδά να αντιστοιχεί τον κάθε δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ για κάθε προϊόν.

Καναδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στόχος δεν είναι τα έσοδα, αλλά η προστασία των καναδικών εταιρειών και η μείωση των εισαγωγών στις ΗΠΑ.

Τα προϊόντα που αντιμετωπίζουν δασμούς 50% περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα προϊόντα αλουμινίου, έπιπλα, ρούχα και ενδύματα. Οι συσκευές, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τυριών, των ψαριών και των θαλασσινών, και ορισμένα παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου θα αντιμετωπίσουν δασμούς 25%. Οι υφιστάμενοι καναδικοί αντιδασμοί στα αμερικανικά αυτοκίνητα θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ο Καναδάς είναι «ενωμένος στην απάντησή του» στην «άνευ προηγουμένου πρόκληση» που θέτει ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν. «Αυτή είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση που επιβλήθηκε στον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια σε κλάδους που έχουν πληγεί σοβαρά από αυτόν τον εμπορικό πόλεμο με την αποδέσμευση 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (4,6 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας.

Μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Κάρνεϊ προκειμένου να αποφύγει «μια κακή συμφωνία» όπως τη χαρακτήρισε, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκ. δολαρίων.

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