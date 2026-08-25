Η Sydney Sweeney έπαθε… «Mission: Impossible» – Έκανε wing walking και έστειλε μήνυμα στον Tom Cruise

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«Wing walking» εν ώρα πτήσης έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, αναπαριστώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ακροβατικά του Τομ Κρουζ, όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media.

Η 28χρονη ηθοποιός, στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στέκεται πάνω σε φτερό αεροπλάνου, καθώς αυτό απογειώνεται παραμένοντας ατάραχη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σουίνι αναφέρθηκε στον ηθοποιό που έκανε πρώτο το συγκεκριμένο ακροβατικό στην περσινή ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning», γράφοντας χαριτολογώντας: «Τομ Κρουζ, τον νου σου…».

Η επίμαχη σκηνή του Τομ Κρουζ στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning»:

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