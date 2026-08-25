search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 11:08

Η Sydney Sweeney έπαθε… «Mission: Impossible» – Έκανε wing walking και έστειλε μήνυμα στον Tom Cruise

25.08.2026 11:08
Sweeney_CRUISE

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Wing walking» εν ώρα πτήσης έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, αναπαριστώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ακροβατικά του Τομ Κρουζ, όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media.

Η 28χρονη ηθοποιός, στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στέκεται πάνω σε φτερό αεροπλάνου, καθώς αυτό απογειώνεται παραμένοντας ατάραχη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σουίνι αναφέρθηκε στον ηθοποιό που έκανε πρώτο το συγκεκριμένο ακροβατικό στην περσινή ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning», γράφοντας χαριτολογώντας: «Τομ Κρουζ, τον νου σου…».

Η επίμαχη σκηνή του Τομ Κρουζ στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning»:

Διαβάστε επίσης:

Ανδρέας Μπάρκουλης: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον ηθοποιό στο καμαρίνι του

Οι διακοπές του Billy Zane στην Ελλάδα και ο «πειραγμένος» στίχος από το Grease

Η Dua Lipa φωτογραφίζεται στην ιταλική Vogue και μιλά πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Callum Turner – «Μαγική μέρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio-kivotia
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»: Ποιες χώρες που συνδιαλέγονται με το Ιράν, χτυπούν οι ΗΠΑ με τις νέες κυρώσεις – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

troxaio_ano_liosia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με μία 17χρονη νεκρή – Στη ΜΕΘ φίλη της (video)

geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

dog_barking_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση σκύλου σε 26χρονη – Σκότωσε το κατοικίδιό της

maradona-diki-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

kalxas
ΚΑΛΧΑΣ

Ο επισπεύδων Τσίπρας, η ανεξάρτητη Γεροβασίλη, ο Νικήτας και η πίεση του Σαμαρά, το τρίγωνο Ιβάν - Μυστακίδης - Βελόπουλος και η αμήχανη Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:32
ploio-kivotia
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»: Ποιες χώρες που συνδιαλέγονται με το Ιράν, χτυπούν οι ΗΠΑ με τις νέες κυρώσεις – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

troxaio_ano_liosia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με μία 17χρονη νεκρή – Στη ΜΕΘ φίλη της (video)

geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

1 / 3