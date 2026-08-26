ΔΕΗ: Ξεπέρασε τα 100 καταστήματα νέας γενιάς με έμφαση σε ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα πανελλαδικά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα έχει επεκταθεί πλέον το δίκτυο καταστημάτων νέας γενιάς της ΔΕΗ, καθώς ο ενεργειακός όμιλος συνεχίζει και το 2026 τον μετασχηματισμό του φυσικού δικτύου εξυπηρέτησης, διευρύνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που διαθέτει μέσα από αυτό.

Η ανάπτυξη του δικτύου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΔΕΗ να μετατρέψει τα καταστήματά της από παραδοσιακά σημεία εξυπηρέτησης λογαριασμών και συμβολαίων σε χώρους όπου συνυπάρχουν ενέργεια, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στα νέα και ανακαινισμένα καταστήματα εντάσσονται σταδιακά υπηρεσίες όπως το ΔΕΗ Fiber, οι χώροι TechLiving Zone, τα myΔΕΗ Service Points και το ηλεκτρονικό σύστημα προγραμματισμού ραντεβού. Παράλληλα, σε σημαντικό μέρος του δικτύου εφαρμόζεται η υπηρεσία Quiet Hour για νευροδιαφορετικά άτομα.

Η επέκταση συνεχίζεται μέσα στο 2026, καθώς η επιχείρηση επιδιώκει να αξιοποιήσει το εκτεταμένο φυσικό της αποτύπωμα ως ένα ακόμη κανάλι διάθεσης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό της.

Από την ενέργεια στο μοντέλο του one-stop shop

Η νέα φιλοσοφία των καταστημάτων αποτυπώνει και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ πέρα από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία τριών διαφορετικών ζωνών, ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης που χρειάζεται ο πελάτης.

Η πρώτη αφορά τις συναλλαγές γρήγορης εξυπηρέτησης, ενώ στη δεύτερη οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας. Η τρίτη αφορά τα myΔΕΗ Service Points, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μια σειρά από διαδικασίες.

Στα συγκεκριμένα σημεία οι πελάτες μπορούν, μεταξύ άλλων, να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες, να διαχειριστούν προγράμματα και λογαριασμούς, να πραγματοποιήσουν πληρωμές και να υποβάλουν αιτήματα. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ηλεκτρονικά την επίσκεψή τους.

Τα νέα και ανακαινισμένα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή παραμένουν ανοικτά από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 15:00. Για την πληρωμή λογαριασμών είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και το myΔΕΗ 24/7.

TechLiving Zone σε 70 καταστήματα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάπτυξη των TechLiving Zones, οι οποίες έχουν ήδη παρουσία σε 70 καταστήματα.

Πρόκειται για χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την ενέργεια, την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι διαθέσιμες λύσεις χωρίζονται σε έξι κατηγορίες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την ενεργειακή εξοικονόμηση και την ηλεκτροκίνηση μέχρι τον έξυπνο εξοπλισμό κατοικιών και επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς επιτρέπει στη ΔΕΗ να αξιοποιεί το φυσικό της δίκτυο και για τη διάθεση προϊόντων πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ΔΕΗ Fiber περνά και στο φυσικό δίκτυο

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η ένταξη του ΔΕΗ Fiber στα καταστήματα, καθώς η είσοδος της εταιρείας στις τηλεπικοινωνίες αποκτά πλέον και φυσικό κανάλι πωλήσεων.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται στα καταστήματα για τα διαθέσιμα προγράμματα υπερυψηλών ταχυτήτων internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), να επιλέγουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να προχωρούν στη διαδικασία ενεργοποίησης.

Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο των άνω των 100 καταστημάτων αποκτά πρόσθετη σημασία για τη στρατηγική ανάπτυξης του ΔΕΗ Fiber, καθώς προσφέρει στην εταιρεία ένα έτοιμο φυσικό δίκτυο επαφής με τους καταναλωτές για μια δραστηριότητα στην οποία έχει εισέλθει σχετικά πρόσφατα.

Quiet Hour σε 80 σημεία

Παράλληλα με τις εμπορικές και ψηφιακές υπηρεσίες, η ΔΕΗ έχει επεκτείνει σε 80 καταστήματα την υπηρεσία Quiet Hour, η οποία απευθύνεται κυρίως σε νευροδιαφορετικά άτομα και στους συνοδούς τους.

Για μία ώρα, από τις 14:00 έως τις 15:00 καθημερινά αλλά και το Σάββατο, περιορίζονται τα αισθητηριακά ερεθίσματα στους χώρους εξυπηρέτησης, ενώ το προσωπικό έχει λάβει σχετική εκπαίδευση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ήρεμου και προβλέψιμου περιβάλλοντος για τους επισκέπτες που το χρειάζονται.

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία e-appointment επιτρέπει στους καταναλωτές να κλείνουν εκ των προτέρων συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επίσκεψης, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής.

Με την επέκταση των καταστημάτων νέας γενιάς, η ΔΕΗ επιχειρεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει το φυσικό της δίκτυο ως εμπορικό πλεονέκτημα στη νέα περίοδο ανάπτυξής της. Η ενέργεια παραμένει στον πυρήνα, αλλά γύρω της προστίθενται πλέον τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση, έξυπνες οικιακές λύσεις και ψηφιακές υπηρεσίες, μετατρέποντας σταδιακά τα καταστήματα σε σημεία διάθεσης ενός πολύ ευρύτερου χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε επίσης:

ΑγροΑνέλιξη: Δεκαπέντε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στον νέο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης Farmers of the Future

CSG: Συμβάσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων για οχήματα γεφυρών σε τρεις διεθνείς αγορές

Παπαστράτος: Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο τζίρος, νέες επενδύσεις και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα

