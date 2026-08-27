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27.08.2026 08:14

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών – Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία

27.08.2026 08:14
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Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους εννέα ημέρες, έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

H διαδικασία της εγγραφής

Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας.

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου που χρησιμοποίησαν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Οι εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης που είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ, της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, καθώς και τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου που είχαν δηλώσει.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου ή είχαν διαγραφεί από προηγούμενο τμήμα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη νέα σχολή, ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία εγγραφής.

Οι πρωτοετείς καλούνται, επομένως, να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή και να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

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