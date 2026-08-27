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27.08.2026 07:13

Μεθυσμένος οδηγός ταξί προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο

27.08.2026 07:13
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Ένα τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Δημήτριο αποκάλυψε πως ένας 61χρονος οδηγός ταξί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ, περίπου στις 9:00, όταν το ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε ο αναβάτης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν, όπως προβλέπεται, σε αλκοολομέτρηση του οδηγού. Και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αλκοόλ ήταν θετικός.

Μάλιστα, στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε συγκέντρωση 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, ο οποίος μεταφέρει καθημερινά επιβάτες και βρίσκεται για πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο οδηγός αναμενόταν να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, όπου θα αποφασιζόταν η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαγγελματίες οδηγούς που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

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