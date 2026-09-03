Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

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Τραγωδία σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν τρακτέρ ανετράπη και καταπλάκωσε την 55χρονη γυναίκας που το οδηγούσε.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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