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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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11.08.2026 16:04

ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή τη φωτιά στη Βοιωτία: Επικροτεί τον έλεγχο ασφάλειας των αιολικών πάρκων, επικρίνει τις θεωρίες συνωμοσίας

11.08.2026 16:04
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credit: unsplash

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Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία που σύμφωνα με τα στοιχεία προκλήθηκε από ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο, χαρακτηρίζει αυτονόητη ευθύνη της Πολιτείας τη διερεύνηση των αιτίων της καταστροφικής φωτιάς.

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, θεωρεί χρήσιμη κάθε πρωτοβουλία των αρμόδιων αρχών που αποσκοπεί στον έλεγχο της ασφάλειας των ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενθαρρύνει κάθε εταιρεία του κλάδου να συνδράμει στις σχετικές έρευνες.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ, επικρίνει, επίσης, την αναπαραγωγή, όπως αναφέρει, των γνωστών θεωριών συνωμοσίας «ότι δήθεν προκαλούνται φωτιές για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Ο λαϊκισμός αυτός αποπροσανατολίζει από το συγκεκριμένο γεγονός και δεν βοηθά ούτε την ασφάλεια ούτε τον δημόσιο διάλογο».

Όπως αναφέρει η Επιστημονική Ένωση, η διαρκής και γενική στοχοποίηση της αιολικής ενέργειας υπονομεύει τα οφέλη που προσφέρει όπως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την παροχή φθηνής ενέργειας και την ενεργειακή ανεξαρτησία«Η ενεργειακή μετάβαση προς όφελος της κοινωνίας προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη, κανόνες και υπευθυνότητα από όλους», σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι τα αιολικά πάρκα συχνά συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσω της διάνοιξης και συντήρησης οδικών προσβάσεων, την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και υποδομών δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ.

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