Takeaways by to pontiki AI Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημείωσε ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών υποδομών αποθήκευσης οδηγεί σε αναγκαστική απόρριψη σημαντικού μέρους της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επέλεξε να καθυστερήσει την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης με στόχο τη μείωση του κόστους των μπαταριών.

Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αυξημένες περικοπές ενέργειας, χαμηλότερα έσοδα για τους παραγωγούς και παρατεταμένη εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Η υστέρηση της χώρας στις υποδομές αποθήκευσης αναδεικνύεται από τη σύγκριση με τη Βουλγαρία, η οποία απορροφά το πλεόνασμα της ελληνικής παραγωγής.

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ωρών με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην αγορά ενέργειας.

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Η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να υποτιμήσει και να καθυστερήσει τα έργα αποθήκευσης της πράσινης και φθηνής ενέργειας, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για καταναλωτές και παραγωγούς την ίδια ώρα που η παραγωγή ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσε ιστορικό ρεκόρ.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η τρομερή υστέρηση της χώρας σε έργα αποθήκευσης της πράσινης ενέργειας επί της ουσίας σαμποτάρει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, μεγάλο μέρος της οποίας πηγαίνει υποχρεωτικά στα «σκουπίδια».

Η επεξεργασία των στοιχείων για την τάση της ηλεκτροπαραγωγής που έκανε για το πρώτο εξάμηνο του 2026 το TheGreenTank, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική.

Η καθαρή ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στη χώρα μας σημείωσε ιστορικό ρεκόρ με 15,043 GWh (Γιγαβατώρες) τους πρώτους έξι μήνες του 2026.

Και είναι ιστορικό ρεκόρ καθώς ξεπέρασε την παραγωγή από τα τρία ορυκτά καύσιμα μαζί κατά 5,709 GWh (Γιγαβατώρες).

Και είναι ιστορικό ρεκόρ καθώς την ίδια ώρα απορρίφθηκε, πήγε στα «σκουπίδια» το 9.6% (1,601 GWh) της συνολικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Στη δεύτερη θέση, παρέμεινε το ορυκτό αέριο με 10,706 GWh με τη δεύτερη, ιστορικά, υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή γι’ αυτό το διάστημα του έτους, μόλις 195 GWh λιγότερο από το περσινό ρεκόρ (10,901 GWh).

Συνολικά η καθαρή ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά έφτασε το πρώτο εξάμηνο του 2026 τις 18,791 GWh (Γιγαβατώρες).

Τι γίνεται με την αποθήκευση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του TheGreenTank στο σύστημα έχουν εγκατασταθεί 10 μπαταρίες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ απορρόφησης 540 MW (Μεγαβάτ) και έγχυσης 531.3 MW.

Συνολικά για τον μήνα Ιούνιο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 16.4 GWh (Γιγαβατώρες) και απέδωσαν στο σύστημα 14.8 GWh.

«Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Ιουνίου ανήλθαν σε 298.3 GWh, προκύπτει ότι η απορρόφηση 16.4 GWh εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 4.5% των περικοπών ΑΠΕ, ενώ η έγχυση των 14.8 GWh περιόρισε τη χρήση αερίου κατά μόλις 0.8% τον ίδιο μήνα», σημειώνεται στην ανάλυση.

Εξαιρετικά μεγάλο είναι και το πρόβλημα με τις μηδενικές ή αρνητικές τιμές καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 788 ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, περίπου 4.7 φορές περισσότερο από τις 168 ώρες από την ίδια περίοδο το 2025.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα της υποτίμησης των έργων αποθήκευσης από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ότι από τα 900 MW μπαταριών που ενισχύθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πριν από τρία χρόνια, έχουν συνδεθεί μέχρι σήμερα μόλις 220 MW.

Το ότι, όμως, η αποθήκευση πράσινης ενέργειας βρίσκεται στη χώρα μας επιεικώς σε προνηπιακό στάδιο είναι πολιτική επιλογή.

Γιατί το ΥΠΕΝ καθυστέρησε την αποθήκευση

Ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή αλλά και με αναρτήσεις του, δηλώνει ότι η Ελλάδα απέφυγε να επιδοτήσει την αποθήκευση ενέργειας πολύ νωρίς, καθώς το κόστος των μπαταριών ήταν εξαιρετικά υψηλό και οι καταναλωτές θα τις «χρυσοπλήρωναν».

Ο Νίκος Τσάφος με τις δηλώσεις του αυτές αποκαλύπτει ότι ήταν πολιτική επιλογή η καθυστέρηση των έργων αποθήκευσης γιατί περίμεναν να… πέσουν οι τιμές.

«Τι συμβαίνει με την αποθήκευση; Όντως “αργήσαμε”; Το κόστος των μπαταριών πέφτει συνεχώς: -32% το 2025 έναντι του 2021. Αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε τις μπαταρίες πολύ νωρίς, θα τις χρυσοπληρώναμε (όπως τα Φ/Β πριν 15 χρόνια)», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνο που αυτή η πολιτική θέση μπάζει σε πάρα πολλά σημεία. Η πολιτική απόφαση για καθυστέρηση μέχρι να πέσουν οι τιμές μπορεί να μείωσε το κόστος αγοράς και ενδεχομένως τις αναγκαίες επιδοτήσεις, αλλά δεν ήταν δωρεάν.

Το κόστος της πληρώθηκε με περισσότερες περικοπές ΑΠΕ, χαμηλότερα έσοδα για τους παραγωγούς, μεγαλύτερη εξάρτηση από το ορυκτό αέριο τις βραδινές ώρες και καθυστέρηση στη σταθεροποίηση των τιμών.

Δεν χρυσοπληρώσαμε τις μπαταρίες, αλλά στο μεταξύ χρυσοπληρώσαμε την απουσία τους.

«Σωσίβιο» για την Ελλάδα οι μπαταρίες της Βουλγαρίας

Για να καταλάβουμε πόσο μπάζει η πολιτική επιλογή του ΥΠΕΝ που περίμενε να πέσουν οι τιμές, πρωτοπόρος στην αποθήκευση ενέργειας είναι στα Βαλκάνια η Βουλγαρία.

Η γειτονική χώρα διαθέτει συνολική αποθηκευτική ισχύ που αγγίζει τα 3,7 έως 3,9 GW (Γιγαβάτ), με τη συνολική χωρητικότητα να ξεπερνά τις 11.700 MWh (μεγαβατώρες).

Και τι κάνει η Βουλγαρία; Όταν τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα κατά τις μεσημβρινές ώρες έχουν πολύ υψηλή παραγωγή η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί πλήρως από το εγχώριο σύστημα, οδηγούνται σε οριακές ή ακόμη και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά. Και τότε αρχίζουν οι εξαγωγές προς τη Βουλγαρία που είναι ηγέτιδα δύναμη στην αποθήκευση ενέργειας.

Στη συνέχεια η Βουλγαρία εξάγει κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες προς την Ελλάδα την ενέργεια που αποθήκευσε περιορίζοντας την ενεργοποίηση των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου αλλά και περιορίζοντας την αύξηση της τιμής της ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά.

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