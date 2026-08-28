Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, στη μάχη και τρία αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8/2026) σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, με την πυροσβεστική να ενημερώνεται για το περιστατικό, περίπου στις 13:30.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.