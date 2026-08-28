Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, στη μάχη και τρία αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8/2026) σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, με την πυροσβεστική να ενημερώνεται για το περιστατικό, περίπου στις 13:30.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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