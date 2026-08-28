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28.08.2026 17:58

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους – Στην εντατική μωρό 18 μηνών

28.08.2026 17:58
fidi_pixabay
αρχείου Pixabay

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Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο αδέλφια, έπειτα από δάγκωμα οχιάς. Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 18 μηνών και 14 ετών.

Όπως αναφέρει το MEGA, δεν διατρέχει κίνδυνος για τη ζωή τους, όμως το 18 μηνών μωρό είναι πιο σοβαρά και νοσηλεύεται στην εντατική. Του έχει χορηγηθεί το αντίδοτο για το δάγκωμα του φιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 18 μηνών αγοράκι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του, στον Μαραθώνα, όταν το δάγκωσε η οχιά. Το 14χρονο παιδί πήγε κοντά και προσπάθησε να τραβήξει το αδελφάκι του, όμως το δάγκωσε και εκείνο η οχιά.

Στη συνέχεια, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τους συγγενείς τους.

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