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28.08.2026 12:51

«Ξέφυγε» η «φάση» με την Ακρίτα: Η βουλευτής προειδοποιεί τον Μαρινάκη για μηνύσεις – Σε αντίστοιχη «γραμμή» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

28.08.2026 12:51
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Ενός κακού, μύρια έπονται, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και η σοφία αυτή «ταιριάζει γάντι» στην περίπτωση της άρνησης της ΝΔ να στηρίξει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής.

Η στάση αυτή της ΝΔ πυροδότησε νέο κύκλο έντασης στο πολιτικό σκηνικό, και πλέον τα πράγματα μοιάζουν να… ξεφεύγουν: η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή της στο Facebook ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να ανασκευάσει δήλωσή του, λέγοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα κινηθώ νομικά».

Αναλυτικά, η Ε. Ακρίτα έγραψε: «Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμποφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα. Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε αναρτησή μου έχω γράψει για κρέμαλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη. Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».

Παραθέτει, δε, και παλιό tweet του Π. Μαρινάκη, στο οποίο είχε γράψει «Τσίπρα, αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες», σχολιάζοντας: «Στη φωτογραφία ο άνθρωπος που…καταδικάζει τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται».

Απαντώντας στην Ε. Ακρίτα, συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου σημείωναν ότι «προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές της αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα μπορεί να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης», προσθέτοντας ότι ο Π. Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κ. Ακρίτα συγκεκριμένη φράση αλλά είπε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με τον «χειρότερο δυνατό λόγο».

Ενδεικτικά, δε, παραθέτουν ορισμένες αναρτήσεις της:

⁠«Η πετσετούλα στο μπούστο συνδυάζεται τέλεια με το ασορτί τραπεζομάντηλο στη φούστα… χρυσή τσάντα από έναν αρραβώνα στην Άνω Πεσκανδρίτσα και βίντατζ πέδιλα της Μάρθας Καραγιάννη» (Στοχοποίηση της Κατερίνας Παναγοπούλου για την εμφάνιση της δημοσιογράφου στο Προεδρικό Μέγαρο)

«Δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», «το τούβλο που έχει για κεφάλι», «χρήσιμοι ηλίθιοι», «έμεσμα», «μπορείτε να ξεράσετε ελεύθερα» (Για τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο)

⁠«ΣΚΟΥΠΙΔΙ. Ένα σκουπίδι είσαι Ψαριανέ κι άμα γουστάρεις τράβα με στα δικαστήρια» (Επίθεση στον Γρηγόρη Ψαριανό)

«Αντιθέτως αυτό το οποίο εκεινη ανήρτησε είναι ανύπαρκτο και εφόσον δεν το ανακαλέσει ο κ. Μαρινάκης θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά», καταλήγουν

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:15
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