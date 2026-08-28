Τέλος οι (όποιες) φήμες για προσέγγιση Ανδρουλάκη – Κασσελάκη: Η επίθεση που φτιάχνει… βεντέτα 

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Μία ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ τελειώνει οποιαδήποτε παρασκηνιακή συζήτηση – αν υπήρξε τέτοια ποτέ – περί μίας κάποιας προσέγγισης του Κινήματος με τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.
Από τις αβρότητες για κάποια θέματα κάποια στιγμή, πήγαμε σε μετωπική σύγκρουση. Απομένει να φανεί εάν η επίθεση του Κασσελάκη εντάσσεται σε κάποια στρατηγική ενόψει των εκλογών, αλλά και την επόμενη ημέρα αυτών.
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