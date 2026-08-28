Τέλος οι (όποιες) φήμες για προσέγγιση Ανδρουλάκη – Κασσελάκη: Η επίθεση που φτιάχνει… βεντέτα 

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Μία ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ τελειώνει οποιαδήποτε παρασκηνιακή συζήτηση – αν υπήρξε τέτοια ποτέ – περί μίας κάποιας προσέγγισης του Κινήματος με τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Από τις αβρότητες για κάποια θέματα κάποια στιγμή, πήγαμε σε μετωπική σύγκρουση. Απομένει να φανεί εάν η επίθεση του Κασσελάκη εντάσσεται σε κάποια στρατηγική ενόψει των εκλογών, αλλά και την επόμενη ημέρα αυτών.

Ερώτηση κρίσεως!!!



Ποιος πολιτικός αρχηγός που έχει μεγάλη περιουσία έχει παρκάρει και ξεχάσει να δηλώσει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, είναι κυριολεκτικά παιδί του κομματικού σωλήνα, μας υπόσχεται λύσεις τώρα για το ιδιωτικό χρέος ενώ ο… pic.twitter.com/XPttqRlf3K — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 28, 2026

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