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28.08.2026 18:24

Τέλος οι (όποιες) φήμες για προσέγγιση Ανδρουλάκη – Κασσελάκη: Η επίθεση που φτιάχνει… βεντέτα 

28.08.2026 18:24
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Μία ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ τελειώνει οποιαδήποτε παρασκηνιακή συζήτηση – αν υπήρξε τέτοια ποτέ – περί μίας κάποιας προσέγγισης του Κινήματος με τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Από τις αβρότητες για κάποια θέματα κάποια στιγμή, πήγαμε σε μετωπική σύγκρουση. Απομένει να φανεί εάν η επίθεση του Κασσελάκη εντάσσεται σε κάποια στρατηγική ενόψει των εκλογών, αλλά και την επόμενη ημέρα αυτών. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 20:04
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