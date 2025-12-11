search
11.12.2025
ΣΙΝΕΜΑ

11.12.2025

Ο Russell Crowe δεν… διασκέδασε με το «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή» (videos)

11.12.2025 17:00
gladiator_1112_1920-1080_new
credit: DreamWorks/Universal Pictures

Ο Ράσελ Κρόου (Russell Crowe) επέκρινε τους δημιουργούς της συνέχειας της ταινίας «Gladiator» επειδή δεν κατάλαβαν «τι έκανε την πρώτη ξεχωριστή».

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Ρωμαίου στρατηγού Μάξιμου στο ιστορικό έπος του 2000, είπε ότι ο «ηθικός πυρήνας» της ιστορίας ήταν αυτό που τράβηξε τον κόσμο στο πρωτότυπο.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ (Sir Ridley Scott), με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) και Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), έλαβε ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς κινηματογράφου μετά την κυκλοφορία της πέρυσι.

Φαίνεται ότι ο αυστραλός ηθοποιός ήταν μεταξύ εκείνων που δεν διασκέδασαν, καθώς είπε ότι η ταινία ήταν ένα «πραγματικά ατυχές παράδειγμα ότι οι άνθρωποι σε εκείνο το “μηχανοστάσιο” δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι έκανε την πρώτη ξεχωριστή».

Σε συνέντευξή του στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, είπε: «Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Δεν ήταν οι περιστάσεις. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».

Ο Ράσελ Κρόου πρόσθεσε ότι υπήρχε μια «καθημερινή μάχη στο πλατό για να διατηρηθεί αυτός ο ηθικός πυρήνας του χαρακτήρα» όταν γύριζε την πρώτη ταινία.

«Πολλές φορές πρότειναν ερωτικές σκηνές και άλλα παρόμοια για τον Μάξιμο – είναι σαν “του αφαιρείς τη δύναμή”» είπε.

Αμφισβήτησε επίσης την ιδέα ότι ο Μάξιμος είχε σχέση με τη σύζυγό του καθώς και με τη Λουσίλα, χαρακτηρίζοντάς την «τρελή».

Αποκάλυψε επίσης ότι άνθρωποι τον πλησίαζαν σε εστιατόρια στην Ευρώπη για να παραπονεθούν μετά την κυκλοφορία της συνέχειας και εκείνος απαντούσε: «Δεν ήμουν εγώ, δεν το έκανα εγώ».

