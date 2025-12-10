Black List 2025: Αυτά είναι τα κορυφαία ακυκλοφόρητα σενάρια του Hollywood – Ποιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναγνώριση

Η 21η έκδοση της περιβόητης «Black List», της ετήσιας συλλογής των πιο δημοφιλών ακυκλοφόρητων σεναρίων του Χόλιγουντ (Hollywood), κυκλοφόρησε, με το «Best Seller» της Ματίς Χαντάντ (Matisse Haddad) να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναγνώριση.

Η ιστορία που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνίστρια μια συγγραφέα η οποία παλεύει με τις πιέσεις του καταξιωμένου συζύγου της σχετικά με τη μητρότητα, προκάλεσε μακράν τις περισσότερες συζητήσεις και εντυπώσεις μεταξύ των στελεχών της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι Πίτερ Ράις (Peter Rice) και Τζέισον Ράιτμαν (Jason Reitman) φέρονται ήδη να έχουν αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

Η φετινή Black List περιλάμβανε 74 σενάρια από 86 δημιουργούς, τα οποία επιλέχθηκαν από σχεδόν 500 στελέχη της βιομηχανίας του Χόλιγουντ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Equity» του Ουόρντ Κάμελ (Ward Kamel) και ακολούθησε το «Rush», με την υπογραφή των Ριντ Μασίνο (Read Masino) και Κάσιντι Άλα (Cassidy Alla).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζάκσον Κέλαρντ (Jackson Kellard) με το «Trace» συμπεριλήφθηκε στη λίστα για τέταρτη φορά φέτος, έχοντας προηγηθεί η εμφάνισή του στη Black List 2024 και με δύο σενάρια το 2023.

Επίσης, ο Μάθιου Κάρναχαν (Matthew Carnahan) ο οποίος είχε συμπεριληφθεί τόσο στην πρώτη Black List όσο και στην περσινή επέστρεψε με το «Serpent Girl».

Συνολικά, η Black List 2025 περιλαμβάνει 29 δημιουργούς που έχουν βρεθεί ξανά στο παρελθόν και 11 που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν τρεις φορές, όπως αναφέρει το Deadline.

«Είκοσι ένα χρόνια μετά την έναρξη αυτού του πειράματος, εξακολουθεί να μοιάζει λίγο με θαύμα το γεγονός ότι κάτι που ξεκίνησε ως ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το 2005 είναι πλέον μια παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών που μοιράζεται τις ιστορίες για τις οποίες δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται», ανέφερε σε δήλωσή του ο ιδρυτής της Black List, Φράνκλιν Λέοναρντ (Franklin Leonard).

«Τα φετινά σενάρια, όπως ήταν αναμενόμενο, καταπιάνονται με το τι συμβαίνει όταν τα συστήματα στα οποία ζούμε -οικονομικά, πολιτικά, αλγοριθμικά- υπολειτουργούν και, ευτυχώς, με το πώς θα δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.

The Black List 2025: Matisse Haddad's 'Best Seller' Leads List Of Hollywood's Best-Liked Unproduced Screenplays https://t.co/xrS3iynKXk — Deadline (@DEADLINE) December 9, 2025

Τα πέντε σενάρια της Black List 2025 που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους είναι τα:

1. «BEST SELLER», Matisse Haddad

2. «EQUITY», Ward Kamel

3. «RUSH», Read Masino, Cassidy Alla

4. «UNTOUCHABLE» Julian Silver, Reiss Clauson-Wolf

5. «MINNOW» Zach Strauss, Chris Silber

Η Black List 2025

