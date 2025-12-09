Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Athens Short Film Festival 2025 έρχεται από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Έλλη με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες.
Για μια ακόμα χρονιά, το Φεστιβάλ βάζει στο επίκεντρο ανερχόμενα ταλέντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύοντας φρέσκες και τολμηρές φωνές του ανεξάρτητου κινηματογράφου.
Ρατσισμός και ομοφοβία, φιλίες και αποξένωση στη κοινωνία του σήμερα, ερωτικές σχέσεις και σεξουαλικότητα, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά φύλα. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά κινηματογραφιστών/ριών και κυριαρχούν στο φετινό Athens Short Film Festival.
Χωρισμένο σε 7 θεματικές, το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά είδη ταινιών αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα νοημάτων και έκφρασης που προσφέρουν οι ταινίες μικρού μήκους.
Οι υποβολές για το φετινό ASFF έκαναν ξεκάθαρο ότι οι μικρομηκάδες χρησιμοποιούν το σινεμά ως μέσο για να μιλήσουν για μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές. Άλλοτε επιλέγουν να το κάνουν μέσα από κωμικές ιστορίες μυθοπλασίας, άλλοτε από αληθινές αφηγήσεις, κάποιες χρησιμοποιούν σουρεαλιστικά και sci-fi στοιχεία και άλλοι animated χαρακτήρες.
Για δεύτερη χρονιά, επιστρέφουν και τα shorts mixtapes, τρία προγράμματα ταινιών, που η σύνθεση τους είναι εμπνευσμένη από homemade κασέτες, με κοινό στοιχείο κάποιο θέμα, αισθητική ή είδος ταινιών. Οι φιλίες στο «Shorts mixtape: BFFs», η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και queer χώροι ελεύθερης έκφρασης στο «Shorts mixtape: NSFW» και ρεαλιστικές ιστορίες με μια δόση σουρεαλισμού και σαρκασμού στο «Shorts mixtape: WTF».
Ανάμεσα σε άλλα, στο φετινό Athens Short Film Festival εξερευνούμε τις αγορές της Αθήνας «Στο Παζάρι» του Κώστα Φούντα-Αλουπογιάννη, τα τοπία της Παλαιστίνης τις δεκαετίες του 1930 και 1940 μέσα από το αρχειακό υλικό του «The Flowers Stand Silently, Witnessing» του Τεό Παναγόπουλου και ακούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Gen Z στο βραβευμένο με το Χρυσό Φοίνικα, «27» της Flóra Anna Buda.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται Q&A σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και παράλληλες δράσεις.
Πόσες από τις αναμνήσεις μας είναι όντως αληθινές, πόσες έχουν κατασκευαστεί και πόσες απωθούνται για να μας προστατεύσουν από τραύματα του παρελθόντος; Η θεματική Is Memory all Fiction? βάζει στο μικροσκόπιο την μνήμη ως έννοια εξετάζοντας παράλληλα πως το φιλμ ως μέσο μπορεί να την επαναπροσδιορίσει.
Φιλίες που ξεκινάνε, τελειώνουν ή δοκιμάζονται. Η διαδρομή οικεία σε όλες και όλους μας. Ιστορίες φίλων διαφορετικών εθνικοτήτων, ηλικιών και φύλων ξεδιπλώνονται μέσα από κωμικές, δραματικές και coming-of-age ταινίες μικρού μήκους. Όλες διαφορετικές μεταξύ τους, εξηγούν με το δικό τους τρόπο πόσο σημαντικά είναι τα BFFs στις ζωές μας.
Έξι ιστορίες, πολλαπλοί χαρακτήρες, διάφορες μορφές καταπίεσης και ο αντίλογος των πρωταγωνιστών σε αυτές. Sticks and Stones Won’t Break My Bones, μας λένε με διαφορετικούς τρόπους, παλεύοντας ενάντια στην ομοφοβία, τον ρατσισμό, το μισογυνισμό και εξουσιαστικές συμπεριφορε΄ς με όσα μέσα έχει το καθένα.
23.00-00.25 Shorts mixtape: NSFW
Από την queer sex party σκηνή της Νέας Υόρκης, στα ερωτικά comic strip του Σταύρου Κιουτσιούκη και τις ερωτικές φαντασιώσεις ατόμων όλων των ηλικιών, φύλων και σεξουαλικών προσδιορισμών. Η σεξουαλική εξερεύνηση και η σεξουαλικότητα στο σήμερα, μέσα από τα μάτια 7 κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών από διαφορετικές χώρες και καταβολές.
21.00 – 22.30 Familiar Strangers
Στιγμές καθημερινότητας, η αρμονική ή μη συνύπαρξη με τους άλλους και οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας μέσα από ιστορίες μυθοπλασίας και αληθινές αφηγήσεις. Γίνε μέρος, σαν ένας αόρατος παρατηρητής, σε διάφορους μικρόκοσμους που υπάρχουν γύρω μας και γνώρισε τους χαρακτήρες τους.
22.55 – 00.20 Shorts mixtape: WTF
Ρεαλιστικές έννοιες και προσωπικότητες με μια δόση σουρεαλισμού που σε αφήνει να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Βαμπίρ, ψηφιακά πλάσματα, προσωπικές παράνοιες και εφιάλτες παίρνουν διάφορες μορφές σε αυτές τις 7 ταινίες μικρού μήκους που κινούνται ανάμεσα στο sci-fi, το πειραματικό ή το απλά περίεργο.
21.00- 22.35 Please Mind the Gap
Πως βιώνουμε την απόσταση στις προσωπικές μας σχέσεις αλλά και την συλλογική αποξένωση στο σήμερα; Μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό που δημιουργείται στην οικογένεια, στις ρομαντικές σχέσεις, ανάμεσα σε ανθρώπους και τόπους, μεταξύ εμάς και των εαυτών μας; Please Mind the Gap, αν το προσπαθήσεις.
