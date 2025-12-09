Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

Το Athens Short Film Festival 2025 έρχεται από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Έλλη με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες.

Για μια ακόμα χρονιά, το Φεστιβάλ βάζει στο επίκεντρο ανερχόμενα ταλέντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύοντας φρέσκες και τολμηρές φωνές του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Ρατσισμός και ομοφοβία, φιλίες και αποξένωση στη κοινωνία του σήμερα, ερωτικές σχέσεις και σεξουαλικότητα, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά φύλα. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά κινηματογραφιστών/ριών και κυριαρχούν στο φετινό Athens Short Film Festival.

Χωρισμένο σε 7 θεματικές, το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά είδη ταινιών αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα νοημάτων και έκφρασης που προσφέρουν οι ταινίες μικρού μήκους.

Οι υποβολές για το φετινό ASFF έκαναν ξεκάθαρο ότι οι μικρομηκάδες χρησιμοποιούν το σινεμά ως μέσο για να μιλήσουν για μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές. Άλλοτε επιλέγουν να το κάνουν μέσα από κωμικές ιστορίες μυθοπλασίας, άλλοτε από αληθινές αφηγήσεις, κάποιες χρησιμοποιούν σουρεαλιστικά και sci-fi στοιχεία και άλλοι animated χαρακτήρες.

Για δεύτερη χρονιά, επιστρέφουν και τα shorts mixtapes, τρία προγράμματα ταινιών, που η σύνθεση τους είναι εμπνευσμένη από homemade κασέτες, με κοινό στοιχείο κάποιο θέμα, αισθητική ή είδος ταινιών. Οι φιλίες στο «Shorts mixtape: BFFs», η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και queer χώροι ελεύθερης έκφρασης στο «Shorts mixtape: NSFW» και ρεαλιστικές ιστορίες με μια δόση σουρεαλισμού και σαρκασμού στο «Shorts mixtape: WTF».

Ανάμεσα σε άλλα, στο φετινό Athens Short Film Festival εξερευνούμε τις αγορές της Αθήνας «Στο Παζάρι» του Κώστα Φούντα-Αλουπογιάννη, τα τοπία της Παλαιστίνης τις δεκαετίες του 1930 και 1940 μέσα από το αρχειακό υλικό του «The Flowers Stand Silently, Witnessing» του Τεό Παναγόπουλου και ακούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Gen Z στο βραβευμένο με το Χρυσό Φοίνικα, «27» της Flóra Anna Buda.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται Q&A σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και παράλληλες δράσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά ημέρα

Πέμπτη 11/12

21.00-22.20 Is Memory all Fiction?

Πόσες από τις αναμνήσεις μας είναι όντως αληθινές, πόσες έχουν κατασκευαστεί και πόσες απωθούνται για να μας προστατεύσουν από τραύματα του παρελθόντος; Η θεματική Is Memory all Fiction? βάζει στο μικροσκόπιο την μνήμη ως έννοια εξετάζοντας παράλληλα πως το φιλμ ως μέσο μπορεί να την επαναπροσδιορίσει.

Bye Bye Benz Benz • Mamoun Rtal Bennani, Jules Rouffio • 10′ • Μαρόκο • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Mamoun Rtal Bennani, Jules Rouffio • 10′ • Μαρόκο • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Έξι • Λεωνή Ξεροβάσιλα • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Λεωνή Ξεροβάσιλα • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής Butterfly • Florence Miailhe • 15′ • Γαλλία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Florence Miailhe • 15′ • Γαλλία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους Morphes • Κωνσταντίνος Δοξιάδης • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Κωνσταντίνος Δοξιάδης • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής Dark Cloud Memories • Seung-hee Jung • 12′ • Νότια Κορέα • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Seung-hee Jung • 12′ • Νότια Κορέα • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους I’m Recording! • Ina Knap • 14′ • Πολωνία • 2025 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

22.55 – 00.30 Shorts mixtape: BFFs

Φιλίες που ξεκινάνε, τελειώνουν ή δοκιμάζονται. Η διαδρομή οικεία σε όλες και όλους μας. Ιστορίες φίλων διαφορετικών εθνικοτήτων, ηλικιών και φύλων ξεδιπλώνονται μέσα από κωμικές, δραματικές και coming-of-age ταινίες μικρού μήκους. Όλες διαφορετικές μεταξύ τους, εξηγούν με το δικό τους τρόπο πόσο σημαντικά είναι τα BFFs στις ζωές μας.

Lizzie in the Sky with Diamonds • Jules Cassignol • 19′ • Γαλλία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

• Jules Cassignol • 19′ • Γαλλία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους Baião d’intérieurs • Héloïse Dorsan-Rachet • 4′ • Γαλλία • 2025 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο

• Héloïse Dorsan-Rachet • 4′ • Γαλλία • 2025 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο Pit-pool • Ana Vučićević • 17′ • Σερβία • 2025 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

• Ana Vučićević • 17′ • Σερβία • 2025 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας The Terrorist • Meena Rathor • 11′ • Νορβηγία • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους

• Meena Rathor • 11′ • Νορβηγία • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους She’s My Best Friend (and I Hate Her) • Candy Guard • 4′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Candy Guard • 4′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους Τρωκτικά του Μπετόν • Αποστόλης Γκανάτσιος • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Αποστόλης Γκανάτσιος • 12′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής Instructions on How to Say Goodbye • Malu Boruchowicz • 22′ • Αργεντινή • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

Παρασκευή 12/12

21.00 – 22.35 Sticks and Stones Won’t Break My Bones

Έξι ιστορίες, πολλαπλοί χαρακτήρες, διάφορες μορφές καταπίεσης και ο αντίλογος των πρωταγωνιστών σε αυτές. Sticks and Stones Won’t Break My Bones, μας λένε με διαφορετικούς τρόπους, παλεύοντας ενάντια στην ομοφοβία, τον ρατσισμό, το μισογυνισμό και εξουσιαστικές συμπεριφορε΄ς με όσα μέσα έχει το καθένα.

Magid / Zafar • Luís Hindman • 19′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2025 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

• Luís Hindman • 19′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2025 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους The Birth of a Bitch • Nick Verkroost • 12′ • Ολλανδία • 2023 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

• Nick Verkroost • 12′ • Ολλανδία • 2023 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας Queer Exile • Ahmed Awadalla • 10′ • Αίγυπτος, Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

• Ahmed Awadalla • 10′ • Αίγυπτος, Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους The Flowers Stand Silently, Witnessing • Τεό Παναγόπουλος • 17′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Τεό Παναγόπουλος • 17′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Charybdis • Kahee Jeong • 13′ • Ολλανδία • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

• Kahee Jeong • 13′ • Ολλανδία • 2024 • Διαγωνιστικό Πειραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους If I Were A Voice • Denbert Tiamson • 20′ • Φιλιππίνες • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

23.00-00.25 Shorts mixtape: NSFW

Από την queer sex party σκηνή της Νέας Υόρκης, στα ερωτικά comic strip του Σταύρου Κιουτσιούκη και τις ερωτικές φαντασιώσεις ατόμων όλων των ηλικιών, φύλων και σεξουαλικών προσδιορισμών. Η σεξουαλική εξερεύνηση και η σεξουαλικότητα στο σήμερα, μέσα από τα μάτια 7 κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών από διαφορετικές χώρες και καταβολές.

Carrotica • Daniel Sterlin-Altman • 13′ • Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Daniel Sterlin-Altman • 13′ • Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους DEMONBOY • Aaron Lovett • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

• Aaron Lovett • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους La Perra • Carla Melo Gampert • 14′ • Γαλλία • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Carla Melo Gampert • 14′ • Γαλλία • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους Orgy Every Other Day • Samuel Döring 13′ • Γερμανία, Ηνωμένες • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Samuel Döring 13′ • Γερμανία, Ηνωμένες • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Straight to The Bottom • Christian Alexandrov Varbanovski • 8′ • Βουλγαρία, Τσεχία, Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

• Christian Alexandrov Varbanovski • 8′ • Βουλγαρία, Τσεχία, Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας Make Love, Not Porn • Πέτρος Λουλές • 7′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Πέτρος Λουλές • 7′ • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής 27 • Flóra Anna Buda • 11′ • Γαλλία • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Σάββατο 13/12

21.00 – 22.30 Familiar Strangers

Στιγμές καθημερινότητας, η αρμονική ή μη συνύπαρξη με τους άλλους και οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας μέσα από ιστορίες μυθοπλασίας και αληθινές αφηγήσεις. Γίνε μέρος, σαν ένας αόρατος παρατηρητής, σε διάφορους μικρόκοσμους που υπάρχουν γύρω μας και γνώρισε τους χαρακτήρες τους.

1:10 • Sinan Taner • 18′ • Ελβετία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

• Sinan Taner • 18′ • Ελβετία • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους Love, Your Neighbour • Jethro Westraad • 8′ • Βέλγιο • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Jethro Westraad • 8′ • Βέλγιο • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους How Much for This? • Johanna Viskar • 18′ • Εσθονία • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους

• Johanna Viskar • 18′ • Εσθονία • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους Στο Παζάρι • Κώστας Φούντας Αλουπογιάννης • 12′ • Ελλάδα • 2025 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Κώστας Φούντας Αλουπογιάννης • 12′ • Ελλάδα • 2025 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής Family Sunday • Gerardo Del Razo • 16′ • Μεξικό • 2025 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

• Gerardo Del Razo • 16′ • Μεξικό • 2025 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους In the End We’re All Music • Katharina Schnekenbühl • 13′ • Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

22.55 – 00.20 Shorts mixtape: WTF

Ρεαλιστικές έννοιες και προσωπικότητες με μια δόση σουρεαλισμού που σε αφήνει να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Βαμπίρ, ψηφιακά πλάσματα, προσωπικές παράνοιες και εφιάλτες παίρνουν διάφορες μορφές σε αυτές τις 7 ταινίες μικρού μήκους που κινούνται ανάμεσα στο sci-fi, το πειραματικό ή το απλά περίεργο.

The Cascade • Pablo Delgado • 20′ • Μεξικό • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

• Pablo Delgado • 20′ • Μεξικό • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους Formats.mov • Angel Tianying Yu • 2′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

• Angel Tianying Yu • 2′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους Olga’s Eyes • Sarah Carlot Jaber • 22′ • Βέλγιο • 2023 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους

• Sarah Carlot Jaber • 22′ • Βέλγιο • 2023 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους Cari Cari – My Grandma Says We Have No Future • Rupert Höller • 3′ • Αυστρία • 2023 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο

– My Grandma Says We Have No Future • Rupert Höller • 3′ • Αυστρία • 2023 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο Bad Actors • Harry Schleiff, Sidney Schleiff • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους

• Harry Schleiff, Sidney Schleiff • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους Knead • Timothy Michael Cooper • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους

• Timothy Michael Cooper • 11′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Κωμωδίας Μικρού Μήκους Lagoon • Conall O’Brien • 6′ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2023 • Διαγωνιστικό Ταινίας Μικρού Μήκους

Κυριακή 14/12

21.00- 22.35 Please Mind the Gap

Πως βιώνουμε την απόσταση στις προσωπικές μας σχέσεις αλλά και την συλλογική αποξένωση στο σήμερα; Μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό που δημιουργείται στην οικογένεια, στις ρομαντικές σχέσεις, ανάμεσα σε ανθρώπους και τόπους, μεταξύ εμάς και των εαυτών μας; Please Mind the Gap, αν το προσπαθήσεις.

Pura Vida Ibiza • Jens Schillmöller • 15′ • Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

• Jens Schillmöller • 15′ • Γερμανία • 2024 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους Been There • Corina Schwingruber Ilić • 10′ • Ελβετία • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Corina Schwingruber Ilić • 10′ • Ελβετία • 2023 • Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Graphics – Triskaidekaphobe • Nick Rohr • 4′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο

• Nick Rohr • 4′ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Μουσικό Βίντεο A Mother Goes to the Beach • Pedro Hasrouny • 15′ • Πορτογαλία • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

• Pedro Hasrouny • 15′ • Πορτογαλία • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας Μωβ • Τζω Καπράλου • 17′ • Ελλάδα • 2023 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

• Τζω Καπράλου • 17′ • Ελλάδα • 2023 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής Pavane • Pauline Gay • 25′ • Γαλλία • 2023 • Διαγωνιστικό Δραματικής Ταινίας Μικρού Μήκους

