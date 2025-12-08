search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:10
ΣΙΝΕΜΑ

08.12.2025 12:03

«Star Wars»: Η πρώτη ταινία επιστρέφει στους κινηματογράφους το 2027, με αφορμή την 50ή επέτειο του franchise

08.12.2025 12:03
credit: Star Wars

Η πρώτη ταινία «Star Wars» θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027 με αφορμή την 50ή επέτειό της.

Η πρώτη ταινία «Star Wars» που κυκλοφόρησε και η τέταρτη χρονολογικά – πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50ή επέτειο του κινηματογραφικού franchise.

Σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του «Star Wars» καλούνται οι θαυμαστές να ενημερώνονται για περισσότερες λεπτομέρειες και αναμένουν να γνωστοποιηθεί πότε και πού μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για αυτό το μοναδικό γεγονός.

Η μητρική εταιρεία Disney ανακοίνωσε αρχικά πριν από μερικούς μήνες ότι θα επαναφέρει την ταινία, που αργότερα μετονομάστηκε σε «Star Wars: Episode IV – A New Hope», αλλά τώρα πρόκειται να φτάσει στους κινηματογράφους νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Και, μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι θα είναι μια «πρόσφατα αποκατεστημένη» έκδοση της αρχικής ταινίας, η ίδια που προβλήθηκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Film on Film.

Η πρωτότυπη ταινία διαφέρει σε κάποια στοιχεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία την αντικατέστησε σχεδόν εξ ολοκλήρου.

«Wisdom of Happiness»: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα

Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship

Γιάννης Οικονομίδης: Θέλω να δει ο θεατής καταστάσεις που τις έχει βιώσει – Ο σκηνοθέτης της «Σπασμένης Φλέβας» μιλά στο pontiki.gr 

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

sillipsi_poria_grigoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

netflix_warner_new
MEDIA

Netflix – Warner Bros Discovery: Τα σενάρια έως την επισφράγιση του mega deal

androulakis_0812_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, ασφαλείς δρόμους και υποδομές που σέβονται κάθε κάτοικο» (video)

arkouda_zooattack
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Αρκούδα επιτέθηκε στον εκπαιδευτή της μέσα σε ζωολογικό κήπο, σοκαριστικό video

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

1 / 3