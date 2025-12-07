search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 15:25
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 14:56

«Wisdom of Happiness»: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα

07.12.2025 14:56
dalai_lama

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός εκτελεστικός παραγωγός στο «Wisdom of Happiness», ντοκιμαντέρ για τον φίλο του, εδώ και πολλά χρόνια, Δαλάι Λάμα.

«Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να προβληθεί στον κόσμο μια ταινία με την οποία έχω συνδεθεί» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός στο Variety, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια.

«Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό ώστε να πρέπει να δώσω την τελευταία μου δόση ενέργειας για να το δημοσιοποιήσω για να το δει ο κόσμος. Τουλάχιστον, θα βάλει έναν σπόρο στο μυαλό των ανθρώπων που το βλέπουν» υπογράμμισε. 

Η ταινία καταγράφει τη ζωή του τότε 89χρονου Δαλάι Λάμα. Παρουσιάζει τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης να μιλάει απευθείας στην κάμερα σαν να έχει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον θεατή.

Διαβάστε επίσης:

Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship

Ο Γιάννης Οικονομίδης, ο σκηνοθέτης της πολυσυζητημένης ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», μιλά στο pontiki.gr και τον Βασίλη Κεχαγιά

Η Ακαδημία Μαρία Κάλλας τιμά τον Γιώργο Χατζηνάσιο

