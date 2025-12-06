Η Ακαδημία Μαρία Κάλλας τιμά τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Μια ξεχωριστή βραδιά, με τιμώμενο πρόσωπο τον σπουδαίο συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, διοργανώνει η Ακαδημία Μαρία Κάλλας με αφορμή την όπερα του «Ελ Γκρέκο».

Η πρόεδρος της Ακαδημίας Βάσω Παπαντωνίου μας εξηγεί το σκεπτικό της βράβευσης του συνθέτη: «Θα τιμήσουμε τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Μουσικό, που έχοντας υπηρετήσει τη Λόγια Μουσική με ευαισθησία και προσωπικό ιδίωμα, πέρασε στην οπερατική περιοχή, συνθέτοντας και καταθέτοντας ένα εξαιρετικό έργο, τιμώντας τον Μεγάλο Κρητικό Ελ Γκρέκο».

Όπως δηλώνει ο Γιώργος Χατζηνάσιος, «ανέκαθεν πίστευα πως το κάλλος, η αρμονία, η ισορροπία και η πνευματικότητα δεν αποτελούν στοιχεία μιας μόνο τέχνης. Αυτή η βαθιά μου πεποίθηση διέλυσε κάθε δισταγμό μου, επιτρέποντας σε μένα, έναν συνθέτη, να αποδώσει με νότες το βάθος, την έμπνευση και τη μεγαλοφυΐα ενός ζωγράφου, του Ελ Γκρέκο».

Και καταλήγει: «Ο παγκόσμιος Έλληνας, αυτός που τέντωνε τις μορφές με μιαν αγιωτική ορμή, όμοια με χρονοδράματα του Στραβίνσκι, και ζωγράφιζε τους ουρανούς πίσω από τη Σταύρωση, όμοιους με σουίτες του Μπαχ, έμελλε να σφραγίσει τη μουσική μου διαδρομή εδώ και τριάντα χρόνια».

Η τιμητική εκδήλωση, που περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, θα γίνει στο ξενοδοχείο Saint George Lycabettous την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., με τον τιμώμενο συνθέτη στο πιάνο και μαζί του τη σοπράνο Σοφία Παπαδημητροπούλου και τον τενόρο Νίκο Ψαθά.

Πληροφορίες: τηλ. 2103634868 και [email protected]

