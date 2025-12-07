Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) θα τιμήσει τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) με την ύψιστη διάκρισή του, το BFI Fellowship.

Η βράβευση αποτελεί «αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κινηματογράφο και της ξεχωριστής καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας που χαρακτηρίζει το έργο του – τόσο στο animation όσο και στο live action – καθώς και της προσφοράς του ως Μεξικανός σκηνοθέτης που εργάζεται τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και μια συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα ενός δημιουργού, να εντάσσεσαι σε ένα εκλεκτό πάνθεον και να αναγνωρίζεσαι από το BFI» ανέφερε σε δήλωσή του, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιάννης Οικονομίδης, ο σκηνοθέτης της πολυσυζητημένης ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», μιλά στο pontiki.gr και τον Βασίλη Κεχαγιά

Η Ακαδημία Μαρία Κάλλας τιμά τον Γιώργο Χατζηνάσιο

«Ο Εραστής» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ στο Μικρό Γκλόρια