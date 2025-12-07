Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) θα τιμήσει τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) με την ύψιστη διάκρισή του, το BFI Fellowship.
Η βράβευση αποτελεί «αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κινηματογράφο και της ξεχωριστής καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας που χαρακτηρίζει το έργο του – τόσο στο animation όσο και στο live action – καθώς και της προσφοράς του ως Μεξικανός σκηνοθέτης που εργάζεται τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά».
«Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και μια συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα ενός δημιουργού, να εντάσσεσαι σε ένα εκλεκτό πάνθεον και να αναγνωρίζεσαι από το BFI» ανέφερε σε δήλωσή του, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
