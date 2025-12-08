search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 17:05
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 16:00

DCU: Ο James Gunn ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου teaser, δίνοντας μια πρώτη γεύση της Milly Alcock ως «Supergirl» (photo/video)

08.12.2025 16:00
supergirl_1706_1920-1080_new
credit: Instagram/@millyalcock

Ο Τζέιμς Γκαν (James Gunn) αποκάλυψε το πρώτο teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία «Supergirl», δίνοντας μια πρώτη γεύση της πρωταγωνίστριας Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock) η οποία υποδύεται τη θρυλική Kara Zor-El.

Μέχρι σήμερα, οι θαυμαστές είχαν δει μόνο φωτογραφίες που είχαν αποκαλυφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου CCXP25 (Comic-Con Experience), συμπεριλαμβανομένης της επίσημης παρουσίασης των κοστουμιών της ταινίας.

Ο Γκαν στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει ένα νέο teaser trailer.

Το «Supergirl» αποτελεί μία από τις πρώτες παραγωγές στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, υπό την επίβλεψη του Γκαν και του Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) και έρχεται λίγο μετά το «Superman». Η επιλογή της Άλκοκ (γνωστή από το «House of the Dragon») για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Kara Zor-El έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των θαυμαστών της DC όπως αναφέρει η Express Tribune.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) και το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley), Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και Έμιλι Μπίτσαμ (Emily Beecham), μεταξύ άλλων.

Το «Supergirl» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Star Wars»: Η πρώτη ταινία επιστρέφει στους κινηματογράφους το 2027, με αφορμή την 50ή επέτειο του franchise

«Wisdom of Happiness»: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα

Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

Η ΤΗΕΟΝ ανακοινώνει νέες παραγγελίες αξίας €25 εκατ. για τη θυγατρική Harder Digital, από μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς σε κυβέρνηση: «Με την κάλυψή σας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

greece_eu-flag_1212_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Economist: Η Ελλάδα στις οικονομίες που ξεχώρισαν το 2025

CrediaBank_1
BUSINESS

Η CrediaBank «Shipping Financier of the Year» στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards

axonikos_tomografos_new
ΥΓΕΙΑ

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας και στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 17:03
Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

Η ΤΗΕΟΝ ανακοινώνει νέες παραγγελίες αξίας €25 εκατ. για τη θυγατρική Harder Digital, από μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς σε κυβέρνηση: «Με την κάλυψή σας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

greece_eu-flag_1212_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Economist: Η Ελλάδα στις οικονομίες που ξεχώρισαν το 2025

1 / 3