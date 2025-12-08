DCU: Ο James Gunn ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου teaser, δίνοντας μια πρώτη γεύση της Milly Alcock ως «Supergirl» (photo/video)

Ο Τζέιμς Γκαν (James Gunn) αποκάλυψε το πρώτο teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία «Supergirl», δίνοντας μια πρώτη γεύση της πρωταγωνίστριας Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock) η οποία υποδύεται τη θρυλική Kara Zor-El.

Μέχρι σήμερα, οι θαυμαστές είχαν δει μόνο φωτογραφίες που είχαν αποκαλυφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου CCXP25 (Comic-Con Experience), συμπεριλαμβανομένης της επίσημης παρουσίασης των κοστουμιών της ταινίας.

Ο Γκαν στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει ένα νέο teaser trailer.

Το «Supergirl» αποτελεί μία από τις πρώτες παραγωγές στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, υπό την επίβλεψη του Γκαν και του Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) και έρχεται λίγο μετά το «Superman». Η επιλογή της Άλκοκ (γνωστή από το «House of the Dragon») για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Kara Zor-El έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των θαυμαστών της DC όπως αναφέρει η Express Tribune.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) και το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley), Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και Έμιλι Μπίτσαμ (Emily Beecham), μεταξύ άλλων.

Το «Supergirl» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Star Wars»: Η πρώτη ταινία επιστρέφει στους κινηματογράφους το 2027, με αφορμή την 50ή επέτειο του franchise

«Wisdom of Happiness»: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα

Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το BFI Fellowship